Maria Panico non è stata uccisa: l'ultima ipotesi

Maria Antonietta Panico non sarebbe stata uccisa: non è un femminicidio. Manca ancora l’ufficialità, è vero, ma più passa il tempo più il giallo della Bolghera a Trento assume i contorni di una tragica fine per cause naturali rispetto a quelli di un caso di cronaca nera.

In questo senso, si attende il responso dell’autopsia, ma le prime informazioni emerse dicono che sono esclusi traumi o ferite sul corpo della donna. Nelle ore immediatamente successive al ritrovamento del cadavere e all’inizio delle indagini, era stato escluso il suicidio. Ora inizia a prendere piede l’ipotesi di morte naturale; anche su questo, però, si attende il responso dell’autopsia.

Intorno al corpo della donna, trovata senza vita dall’ex marito nella sua abitazione di via Vicenza, erano state trovate delle macchie che nei primi momenti della vicenda hanno fatto pensare a del sangue. Ora, però, si fa largo anche l’ipotesi che quelle trovate sul letto di Maria Antonietta siano state tracce di liquidi biologici rilasciati dal corpo dopo il decesso.

Resta comunque aperta, come da prassi, l’indagine della Procura per omicidio a carico di ignoti; sul corpo, va detto, non sono state trovate ferite da taglio. Resta quindi ora da attendere il responso dell’autopsia per capire come è davvero morta la 42enne. In questo senso sono possibili anche altri esami tossicologici e sui tessuti per avere il quadro completo delle cause della morte, ma i tempi in questo senso potrebbero dilatarsi. Un’ulteriore sofferenza per una famiglia – a partire dall’ex marito, la figlia 16enne, i genitori e i parenti della Puglia – che da giorni non si dà pace.