Il giallo della psicologa trovata morta in un'auto

È la psicologa e scrittrice Maria Cristina Jansenn, 67 anni, la donna trovata morta oggi 6 febbraio 2023 a Lecco. Il cadavere era adagiato sul sedile posteriore di una Fiat Panda trovata in località Rivabella. A fare il macabro ritrovamento sono stati alcuni operai che hanno visto la vettura con le ruote in acqua e hanno allertato le forze dell'ordine. Sono intervenuti i carabinieri, il 118 e i sommozzatori dei vigili del fuoco che hanno scandagliato il lago.

Maria Cristina Jansenn era milanese d'origine ma viveva da anni a Campiglia Marittima, in provincia di Livorno. Ha a lungo operato nell'ambito della salute mentale e nella riabilitazione di persone svantaggiati, anche con il ruolo di formatrice. Nella sua carriera è stata anche giudice onorario al tribunale dei minori di Firenze.

I carabinieri stanno eseguendo tutti gli accertamenti del caso. Sul corpo non ci sono segni di violenza e anche l'auto appare integra. Da chiarire come mai la donna era a Lecco e come è morta. Sono stati sentititi anche familiari e conoscenti. Il magistrato ha disposto l'autopsia. Solo da questo esame potranno arrivare le prime risposte alle molte domande sul caso.