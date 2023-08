Come sta Matteo Messina Denaro

Matteo Messina Denaro è stato operato nel pomeriggio di martedì 8 agosto all'ospedale de L'Aquila. Secondo quanto si apprende, si prospetta per il boss - arrestato il 16 gennaio e da allora al 41 bis - una degenza non breve nella cella ospedaliera.

Il trasferimento nel nosocomio del capoluogo abruzzese era avvenuto poche ore prima dell'intervento, tra ingenti misure di sicurezza, per via dell'aggravarsi delle condizioni di salute del padrino. Il boss è affetto da un tumore. Il giorno della sua cattura si era presentato in una clinica privata di Palermo proprio per sottoporsi a degli accertamenti.

In carcere Messina Denaro è stato sottoposto a periodici cicli di chemioterapia in una stanza-infermeria allestita appositamente all'interno del penitenziario abruzzese. Le condizioni del boss, secondo quanto si apprende, sarebbero state in lento ma costante peggioramento da diverse settimane. La malattia è al quarto stato di gravità e porta con sé delle complicazioni dal punto di vista urologico. Di recente aveva subito anche un piccolo intervento nell'ospedale San Salvatore de L'Aquila. Il suo legale aveva chiesto il ricovero in ospedale definendo le condizioni di Messina Denaro "non compatibili con il carcere duro" perché "deve essere assistito 24 ore al giorno".

Proprio nel giorno del ricovero è stato depositato il primo verbale dell'interrogatorio fatto a Messina Denaro il 13 febbraio scorso. Durante l'incontro con i magistrati, il boss ha negato di aver commesso stragi e omicidi e di aver trafficato in droga, ma ha ammesso di aver avuto una corrispondenza con il capomafia Bernardo Provenzano. "Io mi sento uomo d'onore ma non come mafioso. Cosa nostra la conosco dai giornali", ha detto l'ex primula rossa. "La mia vita non è stata sedentaria, è stata una vita molto avventurosa, movimentata", ha detto ammettendo la latitanza e di aver comprato una pistola, ma di non averla mai usata e di non aver fatto omicidi e stragi.

