La latitanza di Messina Denaro: nuovi covi, "pizzini", numeri e il poster del Padrino

Ricostruire trent'anni di vita e di affari criminali di Matteo Messina Denaro, che per metà della sua esistenza è stato ufficialmente invisibile eppure non si privava di cene al ristorante, visite mediche e interventi, shopping in prestigiosi negozi. Ricostruire abitudini e contatti, a qualsiasi livello. Questo il lavoro degli inquirenti da lunedì mattina quando i carabinieri del Ros hanno arrestato a Palermo il boss mafioso, che custodisce i segreti della stagione delle stragi del 1992-1993. Tre covi sono già stati individuati a Campobello di Mazara (Trapani) e altri tre immobili sono stati perquisiti oggi. Secondo un'indiscrezione lanciata da Sigfrido Ranucci, autore e conduttore della trasmissione Report, possono essere considerati altri tre covi.

Sono tutti a Campobello di Mazara (Trapani) paese a meno di dieci chilometri da Castelvetrano, dove Messina Denaro è nato.

La ricostruzione della latitanza di Messina Denaro parte dagli oggetti che il boss aveva con sè al momento del blitz fuori dalla clinica La Maddalena, da ciò che è stato trovato nei suoi rifugi - c'è perfino un poster del Padrino - e anche dagli oggetti di cui era in possesso Giovanni Luppino, l'uomo cha aveva accompagnato il boss in clinica il giorno dell'arresto e per il quale è stata disposta la custodia in carcere. Sono saltati fuori dei biglietti con numeri di telefono che potrebbero avere un peso nelle indagini.