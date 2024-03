L'ecatombe del gommone: "Almeno 60 morti"

Una nuova ecatombe nel Mediterraneo. Sono almeno 60, secondo le testimonianze dei sopravvissuti, i migranti morti in mare per fame, sete e ustioni dopo essere rimasti per circa una settimana in mare. A riportare i dettagli di questa ennesima tragedia è l'Ong Sos Mediterranée, che ha soccorso 25 persone a bordo della nave Ocean Viking.

I migranti erano partiti da Zawiya, in Libia, 7 giorni fa. Dopo 3 giorni dalla partenza il motore dell'imbarcazione si è rotto lasciando il gommone alla deriva senza alcun tipo di approvvigionamento. I sopravvissuti a bordo sono stati costretti a dire addio ai loro cari deceduti gettandoli in mare.

Il nodo del mancato soccorso

I volontari di Sos Mediterranée hanno trovato i superstiti "in condizioni di salute fisica e mentale estremamente vulnerabili" e hanno effettuato un'evacuazione medica insieme alla guardia costiera italiana. "Due persone svenute che le nostre squadre non sono riuscite a rianimare sono state trasportate in Sicilia in elicottero", riferisce l'Ong.

I sopravvissuti hanno riferito di aver visto per giorni aerei ed elicotteri sorvolare le loro teste, senza che nessuno gli prestasse soccorso. Tre navi umanitarie, le Sea Watch 4 e 5 e la Humanity1, sono attualmente sotto sequestro in Italia per "fermi amministrativi" a causa delle regole di condotta introdotte dal governo. L'Italia lascia così la rotta migratoria più letale al mondo senza soccorsi, mentre con l'arrivo della "bella stagione" le partenze andranno moltiplicandosi.

A quanto si apprende, negli scorsi giorni "Alarm phone" - progetto umanitario impegnato nell'assicurare che le richieste di soccorso vengano gestite - aveva girato la segnalazione di un gommone con 75 persone a bordo, ma resta da verificare se si trattasse effettivamente della stessa imbarcazione. Come in passato, ancora una volta accertare le responsabilità di questa ennesima strage sarà difficile.