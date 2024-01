Addio Dory, la 34enne non ce l'ha fatta: raccolta fondi per riportarla a casa

Alla fine il male ha vinto, portando via il sorriso guerriero di Dorita Delle Donne, la 34enne italiana residente a Londra che dal novembre del 2021 lottava contro un tumore al seno triplo negativo metastatico, aggressivo e inoperabile. Dory si è spenta nella giornata di ieri, lunedì 1° gennaio 2024, a poco più di due anni dall'inizio del suo calvario, partito con una diagnosi sbagliata in un ospedale londinese, il tumore scambiato per una semplice cisti, e proseguito con una strenua lotta, tra ricoveri e terapie diverse.

È morta Dorita Delle Donne: il triste annuncio

La notizia della morte di Dorita è stata comunicata sui social dalla moglie Ester Sanna: "Un dolore così speravo di non doverlo mai provare e non sarà facile la vita senza colei che rendeva ogni mio giorno migliore al mio fianco. È giunta l’ora di realizzare gli ultimi desideri di Dorita". Le due ragazze, che da sei anni vivevano insieme nel Regno Unito, si erano sposate lo scorso 22 dicembre all'Hillingdon Hospital, poi, dopo Natale, le condizioni della giovane originaria di Castellammare di Stabia sono peggiorate drasticamente, fino al drammatico epilogo, avvenuto il giorno di Capodanno.

In un'intervista rilasciata a Today.it nello scorso marzo, la compagna Ester ci aveva raccontato la loro storia e il loro amore senza limiti. Dal primo errore alla terribile diagnosi, fino alle diverse cure tentate, tra miglioramenti e improvvisi peggioramenti, con il tumore che nel frattempo diventava sempre più aggressivo. Una battaglia resa difficile anche dalle enormi spese che le due giovani dovevano sostenere essendo residenti in Inghilterra, lontane dalle loro famiglie. Nonostante il "nemico" inoperabile e gli innumerevoli problemi, Dorita ha sempre lottato con il sorriso, con il supporto e l'affetto di Ester, sempre al suo fianco con tutta la forza e la speranza possibile. Una speranza che purtroppo adesso è terminata, lasciando un vuoto incolmabile per Ester e per tutte le persone che hanno avuto la fortuna di conoscere Dory.

La raccolta fondi per riportarla in Italia

Adesso non resta che esaudire gli ultimi desideri di Dorita, ma anche in questo caso, le spese da sostenere per far tornare la salma in Italia sono enormi, motivo per cui è stata lanciata una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe: "Faccio dunque un appello per esaudire i suoi ultimi desideri - scrive Ester -. Ci troviamo a Londra ed il suo desiderio è che i suoi funerali avvengano nella stessa chiesa dove sono avvenuti per il padre a Gragnano e di esser sepolta nel cimitero dove giace la cugina morta in tenera età a Castellammare di Stabia. I costi cui andare incontro in questi giorni sono importanti e vi chiedo un ultimo aiuto".

La giovane dovrà anche affrontare altre spese, tra cui il pagamento dell'intero affitto dell'appartamento che prima divideva con la sua dolce metà: "Dorita lavorava nella ristorazione - conclude il post - come sapete che non fornisce assicurazioni vita quindi non ho altro modo per sostenere le spese che incombono che poter contare un’ultima volta sul vostro aiuto". In questi anni Ester e Dorita hanno raccontato la battaglia contro il tumore sui social, dove adesso sono decine e decine i messaggi di condoglianze e affetto che arrivano da amici e familiari. Tutti avevamo sperato in un epilogo diverso, facendo il tifo per Dory e per un lieto fine, che purtroppo non è arrivato. Resta però il ricordo di una ragazza forte e solare, come il suo dolce sorriso, per sempre impresso nei cuori di chi le ha voluto bene.