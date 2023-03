Nuovo naufragio di migranti: barca affonda a Lampedusa, tutti salvi

Al largo di Lampedusa si è rischiata una nuova tragedia dei migranti, dopo che almeno 72 persone sono morte nei giorni scorsi nelle acque di Cutro (Crotone). Nella notte, infatti, un barchino con a bordo 42 persone, fra cui 5 donne e un minore, è affondato in acque Sar italiane. A prestare i primi soccorsi è stato l'equipaggio di un peschereccio tunisino. Successivamente i militari della guardia costiera hanno recuperato i naufraghi, raccogliendo l'sos: il barchino era già affondato.

Diversi migranti, originari di Costa d'Avorio, Camerun e Nigeria, sono stati portati al poliambulatorio perché in forte ipotermia. I superstiti hanno riferito che non ci sono dispersi, e hanno raccontato di essere partiti da Sfax, in Tunisia, mercoledì.

Sono complessivamente 1.869 i migranti giunti a Lampedusa giovedì 9 marzo, con 41 barche soccorse nelle acque antistanti l'isola o in area Sar ("search and rescue") dalle motovedette della guardia costiera e della guardia di finanza. Un record. Due barchini, con a bordo 46 e 41 migranti, sono riusciti ad approdare direttamente a terra fra la spiaggia della Guitgia e una cala vicina. Dalla mezzanotte in poi sono stati registrati altri 14 sbarchi, con circa 605 migranti. All'hotspot di contrada Imbriacola, da dove sono stati trasferiti 750 ospiti, al momento ci sono oltre tremila migranti.

Il Consiglio dei ministri, intanto, ha varato un decreto legge che introduce una nuova fattispecie di reato per chi provoca la morte o lesioni gravi per il traffico di persone, con una pena prevista fino a 30 anni di reclusione. L'Italia, inoltre, riserverà delle quote di accesso ai lavoratori che provengono dai Paesi che collaborano con Roma, ripristinando i decreti flussi con criteri e quote triennali, con alcune corsie preferenziali.