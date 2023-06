Politici e imprenditori alleati con la 'ndrangheta: decine di arresti, c'è anche un ex presidente di Regione

Politici, imprenditori e affiliati alla 'ndrangheta uniti da una fitta rete di interessi. Uno scenario portato alla luce dai carabinieri del Ros, con il supporto dei comandi provinciali di Crotone, Cosenza, Catanzaro, Potenza, Parma, Brescia, Milano e Mantova e dello squadrone eliportato Calabria, che hanno eseguito un'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Catanzaro a carico di 43 indagati.

Rispondono a vario titolo per associazione di tipo mafioso (22 indagati), associazione per delinquere (9 indagati), associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe aggravata dalle finalità mafiose (3 indagati), turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, estorsione, illecita concorrenza con minaccia o violenza, omicidio, trasferimento fraudolento di valori, concorso esterno in associazione di tipo mafioso, turbata liberà degli incanti, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, falsità ideologica e materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, scambio elettorale politico mafioso, truffa aggravata.

Tra gli indagati ci sono anche l'ex presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio; l'ex assessore regionale Nicola Adamo; l'ex consigliere regionale Enzo Sculco (ai domiciliari); la figlia Flora Sculco, a sua volta ex consigliere regionale. Indagati anche l'ex assessore comunale di Crotone Giancarlo Devona e l'attuale sindaco di Rocca di Neto Alfonso Dattolo. Gli imprenditori Giovanni Mazzei, Raffaele Vrenna e il fratello Gianni, rispettivamente ex presidente e attuale presidente del Crotone Calcio. E ancora dirigenti della Regione Calabria e dell'Azienda sanitaria provinciale di Crotone. Quindi il boss dell'omonima cosca di Papanice Mico Megna e un nutrito gruppo di affiliati.

