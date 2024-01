Come sta il neonato abbandonato in ospedale: in un video il momento in cui viene lasciato solo

Non sappiamo quale nome era stato scelto per lui dalla sua mamma, sappiamo però che è in buone condizioni di salute anche se la sua vita è iniziata in salita. Parliamo del neonato lasciato sabato 27 gennaio all'ospedale di Aprilia (Latina). Il personale sanitario lo ha trovato in una sala d'aspetto: era nel passeggino, ben coperto. Solo. La persona che è entrata spingendo il passeggino, lo ha poi lasciato incustodito e si è dileguata.

I sanitari lo hanno notato e hanno iniziato a chiedere chi fosse la madre del bambino, senza però avere risposta. Dopo poco hanno capito: era stato lasciato lì. Accanto c'era una borsa con qualche pannolino pulito e un po' di latte. Il personale ha preso in carico il piccolo e ha allertato i carabinieri, che hanno avviato le indagini e interessato il tribunale per i minori. "L'ho visto nel passeggino, sorrideva", racconta l'infermiera che lo ha visto per prima. Lucas il nome che gli ha dato lo staff dell'ospedale.

Gli inquirenti sono partiti dall'analisi delle telecamere di videosorveglianza. In un video - trasmesso dal Tg1 - si vede una donna con testa e viso coperti entrare nella sala d'aspetto, sedersi su una sedia qualche istante accanto al passeggino e poi andare via. Pare che prima di sparire abbia detto a qualcuno di dovere andare in bagno. Saranno vagliate anche altre registrazioni nella speranza di risalire alla sua identità. Non è detto però che sia la mamma del neonato.

Il piccolo ha circa sei mesi ed è in buone condizioni di salute. Dopo i controlli di rito è stato accompagnato in una casa famiglia. Il Comune di Aprilia parla di "situazione molto delicata" che "viene costantemente monitorata". "L'amministrazione comunale e l'assessorato ai Servizi Sociali stanno monitorando costantemente la delicata situazione - sottolineano il sindaco Lanfranco Principi e l'assessore ai Servizi sociali Veronica Napolitano -. La nostra prima premura è stata quella di verificare le condizioni di salute del piccolo, che non destano particolari preoccupazioni. Il bambino sta bene, è ben nutrito ed è stato affidato a una struttura perché possa avere la cura e le giuste attenzioni che la tenera età richiede, in attesa che chi di dovere riesca a fare chiarezza su quanto accaduto. Un ringraziamento speciale agli operatori e alle forze dell'ordine intervenute".