Uccisa con una coltellata al cuore: omicidio in una casa di riposo, morta una donna

È accaduto a Lana, in Alto Adige. Fermato un uomo che era venuto a farle visita

Un omicidio è avvenuto in una residenza per anziani di Lana, piccolo comune della provincia autonoma di Bolzano. Secondo quanto riporta l'agenzia Ansa, un visitatore avrebbe ucciso con una coltellata al cuore una donna di 78 anni, ospite della struttura. L'arma del delitto sarebbe un coltello di cucina. L'uomo, che in passato avrebbe avuto un legame affettivo con la donna, è stato arrestato dai carabinieri, intervenuti sul posto.

Il delitto si è consumato nel tardo pomeriggio di domenica 18 luglio, durante l'orario di vista nel giardino della casa di riposo.

Sul posto sono subito accorsi alcuni infermieri che hanno inutilmente tentato di salvare la vita della donna. Inutile anche l'arrivo del medico d'urgenza. L'aggressore, pare un anziano, è stato bloccato da alcuni collaboratori della struttura e non avrebbe opposto resistenza. Solo pochi giorni fa all'interno della Rsa erano riprese le visite dopo lo stop imposto dalla pandemia.