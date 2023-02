Strangola la moglie e poi telefona al figlio: "Vieni, ho ucciso la mamma"

Omicidio nella notte tra domenica e lunedì a Lecco. La vittima è una donna di 87 anni, strangolata in casa. La vicenda ha i contorni della tragedia familiare. Sembra infatti che a ucciderla sia stato il marito, 87 anni anche lui. L'anziano poi avrebbe telefonato al figlio confessando il delitto.

A dare l'allarme è stato proprio il figlio della vittima. L'uomo ha ricevuto nel cuore della notte una telefonata da parte del padre: "Vieni, ho ucciso la mamma". Quando i soccorritori sono arrivati nell'appartamento degli anziani coniugi, in via dell'Eremo non lontano dall'ospedale Manzoni, la donna era morta. Il corpo era adagiato sul letto. Il marito le avrebbe stretto le mani attorno al collo fino a ucciderla. Secondo quanto trapelato finora, la donna era malata da tempo e il marito si prendeva cura di lei. Cosa sia successo nella notte è ancora tutto da ricostruire, così come il movente. Le indagini sono affidate ai carabinieri, che hanno eseguito i rilievi nell'abitazione della coppia e stanno ascoltando familiari e vicini di casa.

È il secondo macabro episodio avvenuto oggi a Lecco. A Rivabella è stato trovato il cadavere di una donna. Il corpo era sul sedile posteriore di un'auto parcheggiata sulla spiaggia.