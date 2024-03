Tre palestinesi arrestati in Italia: progettavano attentati terroristici

Tre cittadini palestinesi residenti a l'Aquila sono stati arrestati con l'accusa di associazione con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico. I tre appartengono al "Gruppo di risposta rapida - Brigate Tulkarem", un' articolazione delle "Brigate dei Martiri di Al-Aqsa" riconosciuta dall'Unione Europea come organizzazione terroristica. L'obiettivo di questa struttura è il compimento di atti di violenza con finalità terroristiche anche contro lo Stato di Israele.

I tre facevano propaganda per l'organizzazione terroristica

Gli arresti sono stati messi a segno dalla Digos con il supporto del Servizio per il contrasto all'estremismo e al terrorismo internazionale della Direzione centrale della polizia di prevenzione, eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip distrettuale dell'Aquila, su richiesta della Dda, in coordinamento con la procura nazionale antimafia e antiterrorismo. Secondo l'accusa, i tre facevano opera di proselitismo e propaganda per l'associazione e pianificavano attentati, anche suicidari, contro obiettivi civili e militari all'estero.

Israele ha avviato una richiesta di estradizione, la cui procedura è attualmente in corso.