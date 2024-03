Ramadan di guerra, tregua lontana tra Israele e Hamas

Anche la popolazione di Gaza, distrutta dalla guerra tra Israele e Hamas, si prepara per il Ramadan, il mese sacro per i musulmani. Si spera ancora in una tregua, ma l'ipotesi sembra irrealistica. "È dura", ha ammesso il presidente americano Biden che si è detto "preoccupato per le tensioni a Gerusalemme Est".

L'ultimo round di colloqui al Cairo si è concluso con un nulla di fatto. Le parti restano lontane da un compromesso. Il premier israeliano Benyamin Netanyahu respinge tutte le pressioni internazionali e ribadisce la volontà di estirpare Hamas dalla città di Rafah, perché non farlo, ha detto, significherebbe "perdere la guerra". Un alto funzionario del movimento islamico ha accusato Israele di aver "vanificato" tutti gli sforzi dei mediatori per raggiungere un accordo.

I raid israeliani hanno ridotto in macerie la maggior parte delle moschee. Sono un migliaio quelle distrutte nella Striscia dal 7 ottobre. A Rafah decine di persone si sono riunite per la preghiera del venerdì tra le rovine di quella che un tempo era la moschea di al-Farouq.

In queste ore i miliziani di Hamas hanno chiesto alla popolazione palestinese di marciare verso la moschea di al-Aqsa (Israele ha posto limiti di accesso), nel cuore della città vecchia di Gerusalemme, durante il Ramadan. "Non permettete al potere dell'occupazione di dettare legge sul campo", ha dichiarato in un videomessaggio il portavoce di Hamas, Abu Obaida. L'appello è stato postato sull'account di Telegram delle Brigate al-Qassam, il braccio armato di Hamas.

Cosa è il Ramadan

Il Ramadan è il periodo sacro per gli islamici e prende il nome del nono mese dell'anno nel calendario lunare musulmano. Si tratta, secondo la tradizione islamica, del mese in cui Maometto ricevette la rivelazione del Corano "come guida per gli uomini di retta direzione e salvezza".

Il Ramadan è il mese sacro del digiuno, dedicato alla preghiera, alla meditazione e all'autodisciplina. Il digiuno è un obbligo per tutti i musulmani praticanti adulti e sani: dalle prime luci dell'alba fino al tramonto, non possono mangiare, bere, fumare e praticare sesso. Al tramonto il digiuno viene interrotto con un dattero o un bicchiere d'acqua. Poi segue il pasto serale (iftar).

Il digiuno è solo uno dei cinque doveri della fede islamica. Gli altri sono: la professione di fede (kalima), la recita quotidiana delle cinque preghiere (salat), l'elargizione delle elemosine (zakat) e il compimento, almeno una volta nella vita, del pellegrinaggio (hagg) a La Mecca (Arabia Saudita).

Il mese di Ramadan non cade sempre nello stesso periodo del calendario gregoriano, perché quello degli islamici è un calendario lunare. Quest'anno inizia il 10 marzo.