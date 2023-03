Raffaele Lioce: trovato morto in casa il pensionato scomparso da mesi

Un anziano di 80 anni, di cui non si avevano più notizie da fine novembre, è stato trovato morto nel suo appartamento di via Mazzini a Foggia. Il cadavere di Raffaele Lioce, un accumulatore seriale ex dipendente di Poste Italiane in pensione, era in camera da letto sotto una coltre di indumenti e cianfrusaglie. A trovarlo sono stati gli operatori incaricati di sgomberare l'abitazione a seguito di una specifica ordinanza comunale.

Il caso dell'anziano scomparso era stato raccontato anche in tv a "Chi l'ha visto?". I vicini di casa dell'uomo avevano denunciato di essere invasi dai topi e di sentire un tanfo "insopportabile" provenire da quell'appartamento. Una situazione di enorme disagio, tanto che per evitare che uscissero roditori e insetti i condomini avevano dovuto schermare il portone dell'abitazione. Durante il servizio erano state mostrate le immagini riprese all'interno dell'appartamento che documentavano lo stato di totale degrado in cui viveva il pensionato.

All'interno dell'abitazione però sembrava non esserci traccia di nessun corpo. Secondo FoggiaToday, nelle scorse settimane erano stati effettuati diversi accessi da parte delle forze dell'ordine che però non avevano portato a nulla. A quanto pare la realtà si è rivelata diversa. Il cadavere del pensionato era in quella casa, sepolto dagli oggetti e le cianfrusaglie che aveva accumulato negli anni. L'appartamento ora è stato posto sotto sequestro.