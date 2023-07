Raffaele Vergara muore a 20 anni incastrato in un macchinario. Sognava di fare il calciatore

Un ragazzo di soli 20 anni, Raffaele Vergara, ha perso la vita a Frattamaggiore (Napoli) in un tragico incidente sul lavoro avvenuto nella sede della ditta Delifood, un'azienda specializzata in prodotti alimentari. Stando alle prime informazioni, il giovane sarebbe rimasto incastrato in un macchinario utilizzato per la macina delle spezie. Le cause dell'incidente sono però ancora in fase di accertamento. Sul posto il pm di turno della procura della Repubblica di Napoli Nord, i carabinieri e il personale dell'Asl Napoli 2 Nord.

Raffaele aveva solo 20 anni e una grande passione per il calcio. Giocava in promozione e sognava di diventare un professionista. Sul luogo del decesso sono giunti anche i familiari del ragazzo che hanno manifestato tutta la loro disperazione. La famiglia del giovane, riferisce NapoliToday, è di Crispano. Oltre al padre e alla madre, ci sarebbero anche due fratelli.

In questo momento, si starebbe tentando di estrarre il corpo del lavoratore dalle lamiere. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Castello di Cisterna.

Il sindaco di Crispano annuncia il lutto cittadino

Il sindaco di Crispano, Michele Emiliano, ha già annunciato il lutto cittadino nel giorno dei funerali. "A nome mio e di tutta la città di Crispano", ha fatto sapere Emiliano, "esprimo profondo dolore per la tragica morte del nostro giovane concittadino. Il mio pensiero in questo momento va ai familiari a cui esprimo - a nome di tutta la città - il nostro sentito cordoglio e la nostra vicinanza".

"Questo tragico evento - ha aggiunto il sindaco - impone un impegno forte e non più rinviabile da parte di tutti sui temi della sicurezza sui luoghi di lavoro. È necessario che, da parte di tutti i soggetti interessati a questo importante e delicato tema, sia ancora più forte il senso di responsabilità per evitare incidenti inaccettabili in un Paese come l'Italia".

La Cisl: "Una morte inaccettabile"

Per il sindacato Cisl "al cordoglio per una morte orribile di un ragazzo tanto giovane si unisce l'indignazione perché incidenti come questo sono inaccettabili, come inaccettabile è ogni morte sul lavoro". Ad affermarlo è Gianpiero Tipaldi, segretario generale della Cisl Napoli.

"Come Cisl - ha detto Tipaldi - continuiamo a chiedere un intervento straordinario delle istituzioni preposte che devono mettere in campo rapide azioni di controlli serrati per stimolare le imprese del territorio alla più completa applicazione delle normative in materia di salute e sicurezza, e fare di più sul piano della informazione e formazione, dove siamo già impegnati come sindacato, specialmente in una provincia, come quella di Napoli, con un mercato del lavoro fatta di tanta precarietà e di tante violazioni in materia di sicurezza".

Il ricordo di chi lo conosceva: "Non doveva andare così"

Come accennato sopra Raffaele era un grande appassionato di calcio ed era un volto noto nel mondo dilettantistico. Il suo storico mister Antonio sui social ha scritto: "Ma come si può accettare una cosa del genere... come si può morire così... sei e resterai un ragazzo esemplare un esempio da imitare". E ancora: "Sei e sarai il mio giocatore preferito quello che per me faceva le guerre ogni domenica, quello che dopo ogni gol mi veniva ad abbracciare o con uno sguardo mi diceva 'mister ti voglio bene', quello che avrei portato in qualsiasi squadra e qualsiasi categoria...ti voglio un bene dell'anima Raffaele Vergara non doveva andare così".

Anche la Virtus Afragola Soccer, la squadra in cui militava il giovane, ha ricordato il 20enne scomparso con un messaggio postato sui social: "È con la morte nel cuore e infinita tristezza che annunciamo la prematura e tragica scomparsa del nostro Raffaele Vergara" si legge. "Passione e talento da vendere, un vero leone in campo, lottava sopra ogni pallone come se fosse l’ultimo. Intelligenza, umiltà, educazione, mai una parola fuori posto; anche se giovane un vero esempio per tutti. Vicini all'immenso dolore e rabbia della famiglia porgiamo loro le nostre più sentite e sincere condoglianze". Il post si chiude con una citazione di una celebre canzone di De Gregori: "Il ragazzo si farà Anche se ha le spalle strette Quest’altro anno giocherà Con la maglia numero 7… Ciao Rafé".

(Video in alto a cura di Massimo Romano, redazione di NapoliToday)