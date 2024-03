"Ragazzine molestate durante le interrogazioni", sospeso professore di francese

Avrebbe approfittato delle interrogazioni e dei momenti di colloquio privati per molestare le sue giovani studentesse. La pesante accusa è mossa a un insegnante di francese di una scuola media della provincia di Frosinone. Il docente, secondo quanto riporta la stampa locale, è stato sospeso fino a che non verranno accertati i fatti.

Le vittime sarebbero dodici. Le alunne si sono confidate con le famiglie, che hanno presentato denuncia formale. Avrebbero subito le molestie in aula, durante le interrogazioni e nei momenti in cui si trovavano vicino all'insegnante. Le alunne sono state sentite anche con il supporto di psicologi e sono state chiamate a testimoniare anche altre compagne che frequentano la stessa scuola. L'abitazione del professore è stata perquisita col conseguente sequestro di cellulare e computer sequestrati. L'indagine è al momento ancora in corso.