Tragedia di Rigopiano, nessun nesso tra terremoto e valanga

Il pomeriggio del 18 gennaio 2017, la valanga che travolse l'hotel di Rigopiano, in Abruzzo, provocando la morte di 29 persone, non venne innescata da una scossa di terremoto. Lo ha stabilito la Sesta sezione del tribunale civile di Milano che ha respinto il ricorso di indennizzo intentato contro una compagnia assicurativa dalla società proprietaria dell'albergo, la quale invocava, appunto, il nesso di causalità tra il sisma e la valanga in merito ad una polizza relativa ai soli danni da terremoto. Quella mattina furono diverse le scosse di terremoto registrate nella zona, alcune con magnitudo superiore a 5, con epicentro a circa 40 chilometri di distanza da Rigopiano. Poi, alle 16.40 dello stesso giorno, una valanga di vastissime proporzioni travolse l'hotel, provocando morte e distruzione.

Rigopiano, nessun collegamento tra valanga e terremoto

In questi anni il possibile collegamento tra la slavina killer e le scosse sismiche è stato spesso argomento di dibattito. Adesso però, la sentenza del tribunale civile di Milano ha escluso ogni collegamento tra i due eventi. Intanto il processo principale sta per entrare nel vivo, con la possibilità che la sentenza arrivi entro fine anno. Il giudice milanese Antonio Stefani, nelle otto pagine di sentenza, come riferisce il TgR Abruzzo, ha respinto il ricorso di indennizzo intentato contro una compagnia assicurativa dalla società proprietaria dell'hotel, che invocava il nesso di causalità tra il sisma e la valanga in merito ad una polizza relativa ai soli danni da terremoto. Gli esperti incaricati dal giudice - il sismologo Paolo Gasperini e il nivologo Massimiliano Barbolini - nella loro consulenza tecnica hanno infatti sostenuto la tesi del distacco naturale escludendo che la valanga sia stata provocata dal terremoto.

"Siamo contenti perché a cinque anni dalla tragedia di Rigopiano c'è una prima sentenza di un tribunale della repubblica italiana. Riguarda il nesso di causalità tra il sisma e la valanga, un aspetto molto importante assai dibattuto soprattutto nel processo penale in corso e al vaglio dei consulenti nominati dal Gup Sarandrea - afferma il comitato parenti delle vittime di Rigopiano - È un esito che conferma le nostre convinzioni. La valanga non fu innescata dal terremoto. Primo pezzo di giustizia in memoria delle vittime di Rigopiano a cinque anni dalla tragedia".