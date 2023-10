Samuel Dilas morto a 24 anni. La polmonite e la trombosi: si indaga per omicidio colposo

Andrà fatta chiarezza sulla morte di Samuel Dilas, il 24enne giocatore della Virtus Lumezzane, squadra di basket di serie B, deceduto all'ospedale Civile di Brescia dopo un malore accusato nella giornata di venerdì 13 ottobre. La procura di Brescia ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, a carico di ignoti. Il giovane era ricoverato per le conseguenze di una trombosi che l'aveva colpito alla gamba. Solo pochi giorni prima era già stato in ospedale, per una brutta polmonite: era stato dimesso, ma poche ore dopo si era sentito ancora male, in casa. Trasferito d'urgenza, era stato subito sottoposto a un'operazione chirurgica, ma non è bastato. Come detto, per l'accaduto la procura di Brescia ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, senza indagati. Già effettuata anche l'autopsia: in attesa della relazione medico-legale, le prime indiscrezioni confermerebbero la morte in conseguenza della trombosi (occlusione totale o parziale dei vasi sanguigni).

Nelle scorse ore, intanto, c'è stato un mesto pellegrinaggio di amici, tifosi e compagni di squadra alla sala del commiato Benedini di Lumezzane: qui il povero Samuel, morto a soli 24 anni, è rimasto fino a sera prima di riprendere il suo viaggio verso Guastalla e infine Novellara, il paese in provincia di Reggio Emilia dove è nato e cresciuto, e dove giovedì pomeriggio saranno celebrati i funerali.

Samuel Dilas era un gigante buono da 206 centimetri di altezza per 106 kg di peso. Classe 1999, da tre anni era pivot per la LuxArm Lumezzane, la mitica Virtus: originario di Novellara, aveva inaugurato la sua carriera giocando per la Unieuro Forlì, con cui aveva anche esordito in Seria A2, poi un passaggio alla Scandone Avellino e infine, dal 2021/2022, la squadra di Lumezzane.

