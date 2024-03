Soldatessa Usa cade dal balcone durante una festa a Gaeta: aperta un'inchiesta

Si indaga per chiarire le dinamiche dell'incidente registrato nella serata del 20 marzo a Gaeta (provincia di Latina) durante una festa tra militari statunitensi di stanza nella cittadina laziale. Una giovane soldatessa americana di 23 anni è ricoverata in prognosi riservata dopo essere caduta dal balcone. Come riporta l'edizione locale de "Il Messaggero", la 23enne era in compagnia di un'altra donna e di due uomini, ritrovatisi per una festa tra commilitoni durante la quale avrebbero bevuto molto.

La soldatessa aveva un tasso alcolemico altissimo

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai poliziotti del commissariato di Gaeta e dalla Military Police americana, la donna sarebbe precipitata da una finestra del terzo o del quarto piano. Ad attutirne in parte la caduta sono state le diverse tettoie della palazzina, che smorzando la violenza dell'impatto al suolo le hanno probabilmente salvato la vita.

Due commilitoni, scesi in strada per buttare la spazzatura, l'hanno ritrovata sanguinante davanti la porta d'ingresso e hanno allertato i soccorsi.

Dopo esser stata trasportata con fratture multiple all'ospedale Dono Svizzero di Formia, le condizioni della giovane militare si sono ulteriormente aggravate ed è stata trasferita all'ospedale Santa Maria Goretti, dove è attualmente ricoverata in rianimazione.

I sanitari hanno trovato nel sangue della giovane un tasso alcolemico altissimo. Sul caso la procura di Cassino ha aperto un'inchiesta, mentre le indagini proseguono da parte della polizia.