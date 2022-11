Tutti a mangiare sushi, la cena è un disastro: almeno 12 giovani intossicati

Sarebbe dovuta essere una serata spensierata, una bella ed economica cena tra amici a base di pesce crudo. Invece è finita con molti di loro alle prese con disturbi gastrointestinali che hanno reso necessario un passaggio in pronto soccorso.

Almeno 12 giovani di Manduria (Taranto) e altri paesi del circondario si sono sentiti male: sabato scorso avevano mangiato del sushi in un locale della provincia ionica. Alcuni si sono presentati al pronto soccorso dell’ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria. Fortunatamente non si tratta di una grave intossicazione, per nessuno di loro.

Ma la macchina dei controlli si è attivata inesorabilmente, con la doverosa segnalazione al locale servizio igiene. Obiettivo individuare l'esatta natura dell'agente intossicante. Da capire se tutti quanti abbiano mangiato lo stesso identico prodotto. Ci sarà un'ispezione del locale per verificare la correttezza di conservazione e lavorazione degli alimenti.

Spetterà poi all'autorità sanitaria provinciale sospendere eventualmente l'attività di ristorazione del locale.