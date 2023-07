Bimbo di 2 anni annega nella piscina di famiglia: era sfuggito al controllo di madre e nonna

Dramma nelle campagne salentine. Un bimbo di due anni è annegato ieri sera nella piscina della villa dove abita con la famiglia a Taurisano, in provincia di Lecce: il piccolo era con la mamma e la nonna, si è allontanato senza che le due donne se ne accorgessero. Una disattenzione fatale. Sarebbe stata poi la nonna a scoprire il corpo in acqua. Una tragedia simile era stata sfiorata in mattinata nel Viterbese. A Parma e Vicenza nei giorni scorsi altre vite spezzate così.

A Taurisano il piccolo è annegato in una vasca colma di acqua, di circa 3 metri per 2, per 1 metro di profondità. Una costruzione in muratura nel mezzo del giardino di una villetta, nelle campagne. Come riporta LeccePrima, gli operatori del 118 arrivati dalla postazione di Casarano hanno tentato di tutto, con manovre di rianimazione che sono andate avanti per un'ora. Invano. I soccorritori si sono dovuti arrendere: il piccolo era ormai deceduto.

Tutto è successo in una manciata di minuti lunedì sera in località Contrada Ucceri, una traversa dalla strada provinciale 360. Secondo quanto ricostruito dai poliziotti del commissariato locale in quel momento, nella casa di proprietà dei nonni paterni, c'erano la madre del bimbo e la nonna (quest'ultima sembra che fosse proprio all'interno di casa, nel frangente). Il fratellino gemello della vittima era fuori con altri parenti, compreso il padre. All'improvviso, il piccolo sarebbe sfuggito al controllo, andando verso la vasca. Le indagini sono ora in mano al commissariato di Taurisano: si dovranno accertare l'esatta dinamica e i tempi della tragedia.

