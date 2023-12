Terremoti, torna la paura in Umbria: in corso sciame sismico, scuole chiuse

Torna la paura terremoti in Umbria. Dopo degli eventi sismici che stanno interessando il territorio il sindaco di Spoleto Andrea Sisti ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e i centri diurni socio-riabilitativi per disabili minori e adulti e per anziani non autosufficienti. Lo fa sapere lo stesso Comune di Spoleto. Nelle ultime 24 ore oltre 30 scosse di terremoto hanno colpito la zona: aperta la sede della Protezione Civile a Santo Chiodo. "Al momento non si registrano segnalazioni di danni o situazioni di rischio nel territorio comunale", sottolinea il Comune che specifica che sopralluoghi verranno effettuati nella giornata odierna.

Terremoti, sciame sismico a Spoleto

Come si evince dalle mappe dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, quella in corso nello Spoletino è uno sciame sismico importante con numerose scosse molto localizzate. Si potrebbe trattare di un fattore positivo perché permette il rilascio delle tensioni accumulate nella zona appenninica.

L'evento sismico più importante è avvenuto ieri, 6 dicembre, un po' più a sud, in provincia di Terno non lontano dal confine tra Umbria e Lazio. In particolare gli abitanti di Orvieto hanno avvertito un terremoto di magnitudo 3.6 alle 21:06. Il sisma è stato localizzato tra Allerona e Castel Viscardo a una profondità di 11 chilometri. Nella foto seguente la mappa del risentimento.

Secondo quanto appreso la scossa è stata avvertita anche nel Lazio e nella parte meridionale della Toscana. Seguiranno aggiornamenti.