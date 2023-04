Forte scossa di terremoto a Catania

Una scossa di terremoto di magnitudo di magnitudo 4.4 è stata registrata in Sicilia e precisamente nella zona della provincia di Catania alle 14:06 di oggi venerdì 21 aprile. Secondo una stima preliminare dell'Ingv l'epicentro della scossa è stato localizzato in mare davanti alla costa di Aci Castello e a 17 chilometri di profondità.

La scossa è stata chiaramente avvertita in tutta la zona orientale della Sicilia con particolare evidenza nella zona etnea di Acireale. I comuni più vicini all'epicentro del terremoto, localizzato in mare, sono Aci Castello, Valverde e San Gregorio di Catania. Agli esperti dell'Ingv, per via della profondità, "stupirebbe l'eventualità di danni" al momento non segnalati. Anche secondo i vigili del fuoco non c'è ancora alcuna conferma di eventuali danneggiamenti o crolli di edifici. A Catania alcuni centri commerciali sarebbero stati evacuati per precauzione.