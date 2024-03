Terremoto a Napoli, scossa di magnitudo 3.4: paura e persone in strada

Trema la terra nel Napoletano. Una forte scossa di terremoto, avvenuta poco dopo le 10 di oggi, domenica 3 marzo, ha interessato l'area flegrea, con il sisma che è stato percepito fino alla città di Napoli. Secondo quanto riporta l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), è stata registrata una scossa di magnitudo 3.4, con epicentro a Bagnoli, a 3 km di profondità.

Terremoto a Napoli: magnitudo 3.4

Come conferma anche NapoliToday, sembra ci siano state diverse scosse minori, molto vicine, a pochissimi secondi l'una dall'altra ed entrambe particolarmente forti, anche se il tracciato dei sismografi di Ingv sembra "schiacciarle" in un singolo evento.

La scossa è stata distintamente avvertita anche a Napoli, soprattutto nelle aree limitrofe e nei quartieri di Pianura e Fuorigrotta, anche ai piani più bassi degli edifici. Nella zona del cratere numerose le segnalazioni pervenute, anche se al momento non si ha notizia di danni. Sui social in tanti hanno manifestato la loro paura e in alcuni centri urbani, come a Pozzuoli, c'è chi si è riversato in strada. Nella serata di ieri, alle 22.58 e alle 23.03, si erano verificate due scosse bradisismiche di magnitudo rispettivamente di 1.3 e 1.7 gradi nell'area della Solfatara. Quella di oggi, di magnitudo 3.4, è tra le più forti verificatesi negli ultimi mesi.

Non si registrano danni

Secondo quanto riportato dal sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni, non ci sarebbero danni a persone o cose provocati dalla scossa di terremoto di stamattina: "Fa parte dell'attività di bradisismo che interessa Pozzuoli ed è stata avvertita solo in alcune zone della città". Stessa situazione a Bacoli, come riferito dal sindaco Josi Della Ragione.