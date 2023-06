L'addio dei TheBorderline ai social: "Il nostro pensiero è solo per Manuel"

I TheBorderline dicono addio ai social. Dopo l'incidente a Casal Palocco a Roma che è costato la vita a un bambino di 5 anni, Manuel Proietti, la società di Matteo Di Pietro, il giovane 20enne alla guida della Lamborghini che si è scontrata con l'auto della madre di Manuel per ragioni ancora da accertare, ha annunciato l'interruzione di "ogni attività" con un video-messaggio su Youtube.

"I TheBorderline - si legge - esprimono alla famiglia il massimo, sincero e più profondo dolore. Quanto accaduto ha lasciato tutti segnati con una profonda ferita, nulla potrà mai più essere come prima. L'idea di TheBorderline era quella di offrire ai giovani un intrattenimento con uno spirito sano. La tragedia accaduta è talmente profonda che rende per noi moralmente impossibile proseguire questo percorso. Pertanto il gruppo di TheBorderline interrompe ogni attività con quest'ultimo messaggio. Il nostro pensiero è solo per Manuel", conclude il messaggio.

Subito dopo l'incidente di Casal Palocco, sul banco degli imputati dell'opinione pubblica (e degli stessi follower dei TheBorderline) è finito non solo Di Pietro (indagato ufficialmente per omicidio stradale), ma più in generale l'attività svolta dalla sua società. Al centro dei video dei TheBorderline, capaci di realizzare centinaia di migliaia di visualizzazioni, ci sono le cosiddette "challenge", ossia le sfide strampalate che Di Pietro stesso (da solo, o con amici) intraprendeva a uso e consumo delle telecamere. Nulla di nuovo sotto al ponte: questo tipo di intrattenimento, spesso volutamente demenziale, esisteva prima dei social, ma con l'arrivo di Youtube prima, e Instagram e TikTok poi, le "challenge" sono aumentate a dismisura.

È stato proprio durante una di queste sfide che è avvenuto l'incidente costato la vita al piccolo Manuel: i TheBorderline avevano deciso di passare 50 ore di fila alla guida di una Lamborghini noleggiata. Non è chiaro ancora se ci sia un legame tra la sfida (ossia la stanchezza accumulata al volante da Di Pietro) e l'incidente. A dirla tutta, gli inquirenti stanno ancora ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente. Di sicuro c'è che gli utenti dei TheBorderline hanno cominciato a riempire di insulti i canali social della società. Inoltre, i media hanno cominciato a scandagliare i precedenti video di Di Pietro e colleghi, scovando proprio ieri quello in cui compariva il padre del giovane a bordo di una Ferrari (al volante senza cintura come il figlio).

Forse anche per mettere fine a questa sorta di gogna, i TheBorderline hanno deciso di dire addio alla loro attività. Il loro messaggio di congedo dai follower è stato visualizzato 50mila volte in un meno di due ore.

