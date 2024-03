Tommaso Verdini chiede il patteggiamento nell'indagine sugli appalti Anas

Tommaso Verdini, figlio dell'ex parlamentare Denis nonché fratello della compagna dell’attuale ministro e vicepremier Matteo Salvini, ha chiesto il patteggiamento di una pena a 2 anni e 10 mesi nell'ambito dell'indagine sulle commesse in Anas in cui è accusato di corruzione e turbativa d'asta.

A quanto si apprende, la procura di Roma deve ancora pronunciarsi sull'eventuale via libera alla richiesta di Verdini, finito agli arresti domiciliari lo scorso dicembre. Nelle scorse settimane i pubblici ministeri, coordinati da Paolo Ielo, avevano chiesto ed ottenuto il giudizio immediato per Verdini e altri indagati, tra cui Fabio Pileri, socio di Verdini nella società di consulenza Inver, attiva nel lobbing.

Lobbing e accesso a informazioni riservate per vincere gli appalti

La Inver si occupa formalmente di consulenza aziendale. Stando all'ipotesi accusatoria Tommaso Verdini, tramite la società, avrebbe facilitato alcune aziende nell'accedere e nell'aggiudicarsi gare di appalto con l'Anas attraverso l’accesso a informazioni riservate. Secondo i pm, Verdini apprendeva dettagli riservati sui bandi dagli stessi dirigenti Anas - anche loro finiti al centro dell'indagine - in cambio di tangenti. Informazioni che poi girava alle ditte che volevano partecipare alle gare.

L'indagine è partita a maggio 2023 e a luglio la guardia di finanza ha effettuato numerose perquisizioni nell’abitazione di Tommaso Verdini, negli uffici di Inver e all'ex ceo della società, oltre che nei confronti di cinque manager dell'Anas, indagati per traffico di influenze illecite e corruzione.

Tra i vari bandi oggetto della presunta turbativa ce ne sarebbe uno da 180milioni di euro, bandito nel 2022, relativo "all’accordo quadriennale per i lavori di realizzazione e risanamento strutturale impiantistico delle gallerie".