Altre tre persone sono state aggredite da un lupo

Ancora un altro attacco compiuto da lupi a Vasto, nel Chietino, dove la scorsa settimana una coppia di fidanzati è stata aggredita in spiaggia da quello che i due credono fosse un esemplare di lupo. Nella notte tra il 1° e il due agosto, altre tre persone sono state aggredite da parte del lupo o canide che, dall'inizio dell'estate, sta terrorizzando la cittadina abruzzese. Le vittime sono due giovani e un 34enne morsi dall'animale agli arti inferiori in tre distinte aggressioni, per fortuna senza gravi conseguenze. A darne notizia è ilCentro.it.

Gli episodi sono avvenuti sul litorale di Vasto Marina, nel giro di mezz'ora. Prima sono stati aggrediti due studenti di 21 e 20 anni, poi un 34enne di origine marocchina. Del caso sono stati informati i carabinieri, che si stanno occupando degli accertamenti, anche per appurare se si tratti dello stesso animale.

Salgono così a dieci i casi di aggressione che vedono per protagonista questo lupo o canide che sta facendo parlare di sé dall'inizio dell'estate. Mentre la 'caccia' va avanti con il coinvolgimento di esperti, pattugliamenti, sopralluoghi, ricerche con l'impiego dei droni, trappole e gabbie che finora non hanno dato i risultati sperati.

