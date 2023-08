Scontro tra imbarcazioni sulla Costiera Amalfitana: muore una turista inglese

Tragedia in Costiera Amalfitana, nello specchio d'acqua antistante il fiordo di Furore. Una turista inglese di 44 anni è morta a seguito di un grave incidente avvenuto tra due imbarcazioni. Per cause ancora da accertare un motoscafo con a bordo la donna e la sua famiglia si è scontrato con un veliero turistico Tortuga che portava in gita alcune decine di persone. L'impatto è stato violentissimo, la donna è stata sbalzata in mare e per lei non c’è stato nulla da fare. La turista è stata trasportata in ospedale, ma la gravità delle ferite ne hanno causato il decesso. Ferito in modo lieve il marito, incolumi i due figli della coppia. Lievemente ferito lo skipper dell'imbarcazione presa a noleggio.

I soccorsi

Al via le indagini, affidate ai militari della capitaneria di porto di Amalfi al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia. Immediati i soccorsi, grazie al supporto di imbarcazioni private. Sulla banchina del porto di Amalfi sono arrivate due ambulanze del 118 ed è stato attivato anche l'elisoccorso per velocizzare il trasferimento in ospedale. Ma i medici, nonostante il tentativo di rianimare la turista 44enne, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

