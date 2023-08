Si tuffa in mare e salva due ragazzini in difficoltà, ma muore annegato

È morto per salvare dei ragazzini in difficoltà. Un uomo di 35 anni della provincia di Firenze è annegato nella tarda mattinata di domenica 6 agosto a Rimignano, in provincia di Livorno. Si è tuffato in mare con un amico nel tratto davanti alla spiaggia di San Vincenzo nonostante le onde per soccorrere due giovani ma poi è annegato.

L'uomo ha raggiunto i due ragazzi, anche con l'aiuto di un bagnino, poi ha avuto difficoltà a tornare a riva. È stato soccorso a sua volta, ma era tardi. Il suo corpo è stato recuperato da un altro bagnino, intervenuto nel frattempo. I soccorritori del 118 hanno provato a rianimarlo ma i tentativi sono stati inutili.

Un gesto eroico quello del 35enne, pagato con la vita. Esattamente come quello di Francesco "Franco" Gatto che giovedì 3 agosto si è buttato in mare per soccorrere due ragazzine nel tratto di mare antistante la spiaggia libera di Latina, in zona Rio Martino, ma poi si è sentito male ed è morto.

Non è la sola tragedia che si è consumata sulle spiagge nel weekend. Un ragazzo di 19 anni è annegato nella zona del Lido Zen a Gallipoli. La vittima è un giovane di origine albanese in vacanza in Salento. Sono stati alcuni bagnanti a lanciare l'allarme dopo aver notato il 19enne in difficoltà.

Una terza persona è morta invece nelle acque di Capalbio per un probabile malore. Si tratta di un turista tedesco di 54 anni che ha perso la vita, intorno alle 14.30, sulla spiaggia dell'Oasi del Wwf di Burano. La moglie ha visto il corpo del 54enne riverso in acqua e ha chiesto aiuto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con l'elisoccorso Pegaso ma anche in questo caso è stato tutto inutile.

