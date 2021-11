Gli occupano casa mentre pranza al ristorante con la figlia

"Ero al ristorante con mia figlia, quando ho ricevuto la telefonata di un vicino che mi ha detto che mi avevano occupato casa. Mi sono precipitato sul posto e ho notato il cancello di casa forzato e la porta blindata danneggiata. All'interno c'era una donna con due figli, che non avevo mai visto prima". Inizia così, dal 7 giugno scorso l'odissea di Bruno Illiano, 63enne di Pozzuoli, che - come racconta Nicola Clemente su Napolitoday - da cinque mesi non riesce ad entrare in possesso dell'alloggio popolare di via Matilde Serao a Pozzuoli, di cui era legittimo assegnatario.

Da allora il 63enne, che viveva in quell'alloggio dal 1992, non è riuscito a recuperare i numerosi beni personali e di famiglia rimasti dentro casa. Il legale dell'uomo, l'avvocato Gennaro Caracciolo del foro di Santa Maria Capua Vetere, ha presentato denuncia-querela, presso la Stazione Carabinieri di Monteruscello e chiede alla Procura della Repubblica "di voler disporre, con la massima urgenza, tutti gli atti necessari allo sgombero immediato, unitamente o disgiuntamente al sequestro preventivo sull’immobile assegnato al signor Illiano, al fine di limitare al minimo gli effetti lesivi del reato".

Il caso rinfocola il dibattito sulle occupazioni abusive: una Proposta di legge è stata depositata alla Camera dal deputato leghista Luca Rodolfo Paolini che propone di modificare la normativa sui furti, introducendo una sorta di reato di "furto di casa".

Nello specifico la Pdl prevede di inserire nel codice penale l’articolo 624 ter per cui “chiunque si impossessa, occupa detiene senza titolo legittimo un bene immobile destinato a domicilio privato, mediante violenza sulle cose, artifizi o raggiri, o comunque impedisce il rientro nel medesimo del proprietario o di chi abbia un titolo legale per occuparlo, è punito con la reclusione da 2 a 6 anni”. Si va anche a modificare il codice di procedura penale all’articolo 381, dando così la possibilità di arrestare “chiunque è colto in flagranza di […] sottrazione o impossessamento o permanenza in immobile destinato a domicilio privato prevista dall’articolo 624 ter del codice penale”.