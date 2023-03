Cinque italiani sommersi da una valanga in Norvegia: almeno un morto

Un italiano sarebbe morto in Norvegia a causa di una valanga che avrebbe colpito un gruppo di cinque nostri connazionali provenienti dalla provincia di Vicenza. Lo riporta il sito del quotidiano norvegese Aftenposten, precisando che la valanga si è staccata dal monte Kavringtinden, molto popolare per le escursioni e situato vicino al villaggio di Lyngen. Secondo il quotidiano, un altro italiano sarebbe gravemente ferito e un terzo averebbe riportato ferite moderate, mentre gli ultimi due sarebbero illesi. La persona gravemente ferita è stata portata all'ospedale di Tromso.

Come riporta il quotidiano norvegese, l'operazione di salvataggio ha presentato grandi sfide per le squadre di soccorso. Il personale di terra non è stato in grado di intervenire rapidamente a causa delle condizioni meteorologiche. Nelle ultime ore diverse valanghe hanno infatti colpito l'estremo nord della Norvegia, tra cui una che ha trascinato in mare una casa, un fienile e 140 capre.

La conferma della Farnesina e della polizia norvegese

La Farnesina ha confermato il decesso di un italiano in Norvegia, coinvolto in una valanga mentre si trovava insieme ad altri quattro connazionali. A quanto si apprende, la nostra ambasciata a Oslo sta seguendo gli sviluppi in stretto raccordo con le autorità locali.

Anche la polizia norvegese ha confermato che oggi pomeriggio, 31 marzo 2023, un gruppo di turisti italiani è stato travolto da una valanga nella valle di Kvalvikdalen, nell'estremo nord della Norvegia. "C'erano cinque persone di origine straniera che stavano facendo una gita nella zona. Possiamo confermare che una persona è deceduta", ha dichiarato Morten Pettersen, portavoce della polizia. Pettersen ha aggiunto che altre due persone sono rimaste ferite, una in modo grave e una con "ferite moderate". Gli altri sono rimasti illesi.

Le autorità avevano avvertito del rischio di valanghe con il massimo livello di allerta, il rosso, nelle località interessate.

Chi sono gli italiani coinvolti nella valanga in Norvegia

I cinque italiani impegnati in un'escursione e coinvolti nella valanga in Norvegia provengono dal Vicentino. Lo riportano le agenzie citando fonti della Farnesina. Fanno parte di un gruppo più numeroso di 8 italiani, tutti del vicentino, ma tre di loro non hanno partecipato all'escursione, stanno bene e sono in hotel.

Alcuni di loro avevano gli zaini con airbag che hanno consentito di rimanere in superficie nel momento in cui sono stati travolti, mentre altri hanno sbattuto contro alberi riportando contusioni di diversa gravità. Un ferito sarebbe in condizioni definite critiche ma comunque apparentemente cosciente all'ospedale di Tromso.

Articolo in aggiornamento

Continua a leggere le ultime notizie su Today.it