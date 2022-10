Il giallo di padre e figlia trovati morti in mare: la barca non si trova

Cosa sia successo in mare è impossibile, a oggi, ricostruirlo. La barca non si trova. Un padre e sua figlia, usciti per una battuta di pesca, hanno trovato la morte al largo di Sant'Antioco, sulla costa sud occidentale della Sardegna. Le vittime sono Valentina Murgia, 34enne residente in Germania ma in Sardegna per le vacanze, e il papà Gianmarco 64enne di Giba, dipendente di una pizzeria a Masainas.

Di loro non si avevano più notizie da sabato sera. Erano spariti nel nulla con la loro barca dopo essere partiti da Porto Pino. Ieri la fine delle speranze dopo appelli Facebook per partecipare alle ricerche. Prima è stato trovato il corpo della figlia e poi quello del padre. Per le ricerche sono stati impiegati un velivolo ATR42 della guardia costiera, un elicottero A-109 dei carabinieri di Elmas e un elicottero AW 139 del nucleo aereo guardia costiera di Decimomannu, oltre a una motovedetta della guardia costiera di Cagliari e a due di Sant'Antioco.

I corpi, secondo quanto riportano i quotidiani locali, sono riemersi con tutta probabilità proprio poco prima del ritrovamento, in uno specchio di mare che era stato setacciato palmo a palmo fino a poche ore prima. Ancora nessuna traccia della barca. Essenziale per arrivare alla verità su quanto successo sarà trovare il natante in vetroresina di cinque metri. Murgia era un navigatore esperto e molto prudente, i due conoscevano bene quel tratto di mare e non è chiaro cosa possa averli sorpresi. Lui aveva addosso jeans e scarpe, lei era scalza al momento del ritrovamento. Si continua a cercare l'imbarcazione.