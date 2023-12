Il funerale di Vanessa Ballan

I funerali di Vanessa Ballan saranno celebrati venerdì 29 dicembre 2023, alle 14,30 nel Duomo di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso. La donna 26enne è stata uccisa con sette coltellate a Riese Pio X, nel trevigiano. Bujar Fandaj, il suo ex fidanzato, è stato fermato con elementi "plurimi, univoci e gravi indizi di colpevolezza" che sono emersi durante le indagini.

L'esito dell'autopsia sul corpo

L'autopsia, eseguita dal medico legale Antonello Cirnelli, ha stabilito che Vanessa Ballan è stata uccisa con 8 coltellate, 2 superficiali e 6 profonde, tutte nella zona toracica. Secondo la ricostruzione fatta, inoltre, dal procuratore capo della Repubblica di Treviso, Marco Martani, Vanessa "prima di essere accoltellata è stata anche picchiata perché sul volto c'erano segni di percosse violente". La vittima, ha spiegato Martani, "ha cercato di parare i colpi perché aveva ferite alle mani, ha cercato di ripararsi". Riguardo alle "sette coltellate, più di una era mortale", ha affermato. Tutti elementi che oggi dovranno essere approfonditi nell'esame medico-legale.

Come per Giulia Cecchettin, anche per Vanessa Ballan in tutto il Veneto sarà osservato il lutto regionale con bandiere a mezz'asta in tutti i palazzi istituzionali della Regione e un minuto di silenzio nell'orario di inizio della cerimonia funebre.