Detenuti accerchiati e picchiati dai poliziotti in carcere: le immagini

Li avrebbero prima accerchiati e poi picchiati. Le accuse sono pesantissime. Dieci agenti della polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Foggia sono stati arrestati e messi ai domiciliari per tortura, abuso d'ufficio, abuso di autorità contro arrestati o detenuti, omissione di atti d'ufficio, danneggiamento, concussione, falsità ideologica commessa da un pubblico ufficiale in atti pubblici, soppressione, distruzione e occultamento di atti veri. Gli indagati sono ritenuti responsabili di aver partecipato a vario titolo ad un violento pestaggio, compiuto l'11 agosto 2023 nel carcere di Foggia, nei confronti di due detenuti (il video è in fondo all'articolo).

Nel corso delle indagini sarebbe stata accertata "la predisposizione e la sottoscrizione di atti falsi finalizzati a nascondere le violenze compiute e a impedire che venissero emesse le diagnosi delle lesioni riportate dai detenuti". Sarebbero state inoltre accertate anche minacce e promesse di ritorsioni attraverso le quali due indagati avrebbero costretto le vittime a sottoscrivere falsi verbali di dichiarazioni in cui fornivano una versione dei fatti poi smentita dagli esiti delle indagini. In altre parole, oltre ad aver partecipato al pestaggio di due detenuti ad agosto, avrebbero prodotto verbali e documenti falsi e intimidito i due detenuti per nascondere le violenze, sempre secondo le accuse.

Due detenuti, inoltre, sarebbero stati "arbitrariamente sottoposti a misure di rigore non consentite". L'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari (gip) del tribunale di Foggia su richiesta della locale procura della Repubblica, che ha diretto le indagini insieme al nucleo investigativo dei carabinieri di Foggia, è stata eseguita dai carabinieri del comando provinciale di Foggia, che in fase esecutiva sono stati supportati dal personale della polizia penitenziaria.

VIDEO - Le immagini del pestaggio compiuto l'11 agosto 2023 nel carcere di Foggia nei confronti di due detenuti, che sotto la minaccia di ritorsioni avrebbero ritrattato le aggressioni.