Virginia Petricciuolo trovata morta in un camping: "È stata uccisa"

Possibile svolta nelle indagini sulla morte di Virginia Petricciuolo, la donna trovata morta lo scorso 10 novembre, in un villaggio turistico di Capaccio Paestum (Salerno). Sono stati individuati segni di strangolamento e quindi si ipotizza l'omicidio.

La struttura era chiusa e i carabinieri avevano trovato il documento della donna ma il corpo era in avanzato stato di decomposizione e l'identità è stata confermata solo dopo l'autopsia. Sul suo corpo sono stati riscontrati dei segni di strangolamento. Gli investigatori vagliano il passato della donna, provando anche a capire posa ci facesse nella struttura nel periodo di chiusura stagionale. Sul posto erano stati ritrovati anche i resti di un pasto, probabilmente consumato da due persone.

L'inchiesta è coordinata dal pm Katia Cardillo della procura di Salerno. Si indaga per omicidio. Se venisse confermato salirebbe a 110 il numero delle donne uccise in Italia nel 2023. Di queste 90 sono state freddate in ambito familiare o affettivo.

