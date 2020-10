Zeno: i genitori del bimbo di 4 mesi abbandonato in strada sono stati rintracciati

Chissà se sarebbe sopravvissuto a lungo, con i primi freddi di ottobre, lì all'aperto. Fortunatamente è un pensiero che svanisce subito, una risposta che non serve darsi. Perché lui sta bene, e non c'è altro al mondo che possa importare qualcosa in questo momento. C'è chi si prenderà cura di lui. Sono stati rintracciati i genitori del bambino abbandonato nella notte tra mercoledì e giovedì in via Tevere, a Verona. I carabinieri della compagnia di Verona stanno svolgendo gli accertamenti di rito utili all'identificazione dei due, ai quali sono risaliti già nella tarda serata di giovedì, ma al momento non sono stati forniti altri dettagli. E non è detto che per ragioni di riservatezza lo saranno.

Il bimbo è stato chiamato Zeno, come il santo patrono della città. "Da tanti anni siamo in Polizia ma un fatto così non ci era mai capitato. Siamo anche noi genitori quindi assai sensibili a queste situazioni" hanno detto gli agenti che dalla questura anno raccontato tutto. "La nostra principale preoccupazione era dargli subito affetto, calore e che stesse bene".

Trovati i genitori del neonato

Il piccolo di quattro mesi è stato trovato davanti ad una cancellata di via Tevere, in prossimità dell'intersezione di via Chioda nel quartiere delle Golosine, nella tarda serata di mercoledì, da un cittadino pakistano che si stava recando al lavoro, il quale ha avvisato il 113. Sul posto si è diretta una pattuglia delle Volanti che ha accudito il piccolo fino all'arrivo del personale del 118, che lo ha trasportato nel reparto di terapia intensiva pediatrica all'ospedale di Borgo Trento, dove è rimasto sotto osservazione in via precazionale: fortunatamente infatti le sue condizioni di salute erano buone.

Erano partite subito le indagini da parte della Squadra Mobile per rintracciare gli autori di quel gesto disperato, mentre il Comune di Verona si è subito mosso in soccorso del piccolo, attivando la macchina dei servizi sociali.

Tante richieste di adozione per il piccolo abbandonato a Verona

Già numerose le richieste di adozione che stanno pervenendo per il neonato di 4 mesi trovato abbandonato l'altra notte, e ora in ospedale per accertamenti. "Sono importanti le buone notizie sulla salute del bambino ma è altrettanto commovente il grande cuore dei veronesi che, come tutti noi, scossi da questo episodio ci stanno scrivendo e telefonando disposti ad accogliere il piccolo" dice l'assessore ai Servizi sociali Daniela Maellare.

Adesso è l'Autorità giudiziaria la titolare della decisione, che dovrà essere presa a breve, sul futuro del piccolo Zeno, fra le opzioni l'affidamento ai Servizi sociali del Comune oppure l'avvio del percorso di adozione, che è però sempre abbastanza lungo. Nel primo caso, il Comune inserirà il neonato in una comunità di tipo familiare, dove vengono accolti bambini con meno di otto anni in piccolissimi gruppi.

Tutto è pronto per l'eventuale accoglienza del bimbo quando verrà dimesso dall'ospedale della Donna e del Bambino, dato che le sue condizioni di salute sono state giudicate buone. "Noi siamo pronti ad accogliere il piccolo qualora il Tribunale decida in tal senso - ha spiegato l'assessore - Il bimbo sarebbe affidato alle cure di una comunità di tipo familiare, una struttura gestita da noi e dedicata in modo specifico all'accoglienza di bambini piccoli".

Si tratta di comunità apposite, dove vengono accolti bambini con meno di otto anni in piccolissimi gruppi. "Questo episodio - ha aggiunto - è abbastanza particolare perché non è frequente l'abbandono di un bimbo così grande. E' vero che il piccolo ha solo quattro mesi, ma in genere l'abbandono avviene nei primi giorni di vita per motivi diversi ma quasi sempre legati a situazioni di forte disagio della madre".

Tutta Verona è pronta ad accogliere Zeno. La sua nuova vita è già iniziata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il luogo dove è stato trovato il neonato abbandonato