Gli Usa bombardano obiettivi iraniani in Siria e Iraq: "È solo l'inizio". In volo bombardieri strategici B1

Il presidente statunitense Joe Biden dopo i raid in Iraq e Siria ha spiegato che non è intenzione degli Usa di allargare il conflitto mediorientale che - oltre a Gaza - vede un altro fronte caldo nel Mar Rosso. "Domenica scorsa, tre soldati americani sono stati uccisi in Giordania da un drone lanciato da gruppi militanti sostenuti dal Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) dell'Iran. Su mia indicazione, le forze militari statunitensi hanno colpito obiettivi in ​​Iraq e Siria che l’IRGC e le milizie affiliate utilizzano per attaccare le forze statunitensi" ha spiegato Biden.

"La nostra risposta è iniziata oggi. Continuerà nei tempi e nei luoghi di nostra scelta".

"Non cerchiamo il conflitto in Medio Oriente o in qualsiasi altra parte del mondo. Ma è un messaggio a tutti coloro che cercano di farci del male: risponderemo" conclude la nota del presidente statunitense.