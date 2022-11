Carlotta Rossignoli replica alle critiche: la stoccata sui social

Laureata in Medicina con 110 e lode ma soprattutto con un anno di anticipo. E' questa la "colpa" di Carlotta Rossignoli, la ventitreenne di Verona finita sulle prime pagine dei maggiori quotidiani nazionali per la sua impresa universitaria. Carlotta, che oltre ad essere una studentessa modello è anche influencer e valletta di un programma sportivo trasmesso sulla rete locale Telenuovo, si è ritrovata al centro di severa polemica andata ben oltre i social.

Dopo il momento di gloria, ecco la tempesta. A scrivere di lei Selvaggia Lucarelli, che accende i riflettori sulle disponibilità economiche della famiglia Rossignoli, elemento che farebbe della ragazza una "privilegiata" e dunque facilitata a raggiungere certi risultati. A sollevare dubbi sul reale merito di Carlotta la giornalista non è sola, ma soprattutto ci sono i suoi colleghi di corso del San Raffaele di Milano - dove si è laureata a ottobre - a fare diverse obiezioni. In una lettera indirizzata al presidente del corso di laurea internazionale Andrea Salonia e alla preside della facoltà di Medicina e Chirurgia Flavia Valtorta, tutte le loro perplessità: "Vorremmo sapere come è possibile per lei laurearsi prima di tutti gli altri. Vorremmo anche sapere come è possibile che abbia potuto fare, e fatto, il quinto anno insieme ai corsi e agli esami del sesto - chiedono -, come abbia potuto fare in anticipo le rotazioni che solo ora la classe poteva fare, come il suo progetto di tesi di 8 mesi si sia concluso a ottobre quando ci è stato permesso di iniziare solo a maggio 2022 (ciò implica che non poteva finire prima di dicembre 2022)". E via così per almeno un'altra pagina.

La replica di Carlotta Rossignoli

Carlotta Rossignoli preferisce non rispondere direttamente a chi le punta il dito contro o mette in dubbio il suo percorso di studi, ma non resta neanche in silenzio. Tra le storie Instagram, poche ore fa, ha lanciato una frecciatina che va a colpire dritta i detrattori. "Non ti curar di loro, ma guarda e passa" ha scritto, citando un celebre verso della Divina Commedia mentre sfoggia un sorriso che non sembra sentire il peso delle critiche. Del resto lo aveva già detto dopo la laurea: "Sono determinata e ho una gran voglia di fare". Per le polemiche non ha tempo.