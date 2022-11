Carlotta Rossignoli laureata troppo presto? Arriva la replica dell'ateneo

Dopo ore in cui polemiche, critiche e sospetti si sono rincorsi sul caso di Carlotta Rossignoli e sul suo straordinario percorso di studi universitari, è arrivata la replica dell'università San Raffaele di Milano, ateneo presso cui la giovane ha conseguito la laurea in Medicina con particolare anticipo rispetto alla norma.

Al presidente del corso di laurea internazionale Andrea Salonia e alla preside della facoltà di medicina e chirurgia della San Raffaele Flavia Valtorta i compagni di corso della 23enne avevano indirizzato una lettera per chiedere chiarezza sulle loro numerose perplessità e adesso un comunicato viene pubblicato per smentire ogni presunto favoritismo e assicurare la regolarità dell'iter di studi seguito dalla dottoressa.

La replica del San Raffaele

"L’Università Vita-Salute San Raffaele (UniSR) ha appreso da alcuni organi di stampa che una studentessa iscritta al proprio Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia avrebbe conseguito il Diploma di Laurea Magistrale in questione, usufruendo di un iter abbreviato e quindi in anticipo rispetto ai tempi previsti dalla legge" esordisce il comunicato prima di assicurare che tale rappresentazione della vicenda non corrisponde al vero" ed entrare nel merito della questione.

"La studentessa, alla quale fanno riferimento gli articoli apparsi, ha infatti conseguito il diploma di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia nel corso del primo semestre del sesto anno, anziché al termine dello stesso, opzione questa che ogni studente di UniSR ha il diritto di chiedere, previo conseguimento di tutti i crediti formativi previsti e avendo svolto i tirocini obbligatori anticipatamente" - prosegue la nota - "In data 29 marzo 2022, UniSR ha chiesto inoltre un chiarimento aggiuntivo al Ministero dell’Università e della Ricerca circa la possibilità di conferire il Diploma di Laurea Magistrale nel corso del primo semestre del sesto anno. Nel chiarimento rilasciato dalla Direzione Generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio del MUR, in data 25 luglio 2022, si legge: “… si ritiene che il titolo di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia abilitante alla professione di medico chirurgo, in via del tutto eccezionale, possa essere conseguito anticipatamente nel corso del primo semestre del sesto anno (in particolare, dopo il primo mese del primo semestre del sesto anno), esclusivamente laddove lo studente abbia conseguito tutti i crediti formativi previsti ed abbia svolto i tirocini obbligatori, fermo restando il rispetto del numero minimo di ore di insegnamento teorico e pratico previsto dalla normativa europea. Il conseguimento anticipato del titolo abilitante all’esercizio di medico chirurgo deve dunque necessariamente presupporre il soddisfacimento dei predetti requisiti”. In ultimo si precisa che i rappresentanti degli studenti del Corso di Laurea hanno già incontrato il presidente del Corso di Laurea in oggetto, professore Andrea Salonia e un ulteriore incontro in rettorato è già in calendario". Il testo è apparso sul sito dell'Università Vita-Salute San Raffaele a firma del professore Enrico Gherlone, rettore dell'ateneo.

La reazione di Carlotta Rossignoli

Le critiche verso Carlotta Rossignoli hanno affollato i social. Il suo account, partito da 16mila follower e arrivato a contarne oltre 32mila, è pieno degli articoli che la celebrano e l'ultimo del sito di Telenuovo (testata per la quale lavora come valletta) dal titolo "Perché infangare una storia bella come quella di Carlotta Rossignoli" appare come una risposta indiretta a chi le ha chiesto chiarimenti sul suo brillante corso di studi. Tra le storie Instagram, poi, una frecciatina che va a colpire dritta i detrattori. "Non ti curar di loro, ma guarda e passa" ha scritto, a corredo di una foto in cui sfoggia un sorriso che non sembra sentire il peso delle polemiche.