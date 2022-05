Zelensky, parla la moglie Olena: "Nessuno mi porta via mio marito, nemmeno la guerra"

Olena Kijasko, moglie del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, è apparsa in tv per la seconda volta dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Lo ha fatto in occasione di un'intervista concessa insieme al marito, occasione per raccontare di una quotidianità famigliare profondamente segnata dai tre mesi di guerra, ma comunque supportata dalla forza di un legame che li tiene insieme da decenni.

"Nessuno mi porta via mio marito, nemmeno la guerra", ha detto la first lady ucraina: "Non posso dire che sia cambiato molto dall'inizio di questa guerra. Era e rimane un uomo e una persona affidabile. Il suo punto di vista non è cambiato". In questo periodo Olena è vissuta super protetta in una località segreta, per evitare tutti i rischi sulla sua incolumità: "Per due mesi e mezzo non l’abbiamo visto per nulla. Ci siamo parlati solo al telefono. La nostra famiglia è distrutta, come qualunque famiglia ucraina" ha aggiunto la donna che poi ha ringraziato la Bbc di aver offerto loro la possibilità di trascorrere un po' di tempo insieme grazie all'intervista congiunta.

Chi è la moglie di Zelensky Olena Kijasko

Nata a Kiev nel 1978, Olena Kijasko è architetta e scrittrice. Nel dicembre 2019 è stata inclusa al 30° posto tra le cento persone più influenti dell'Ucraina dalla rivista Focus. Diventata la First Lady dell'Ucraina con l’elezione del marito, Kijasko si è impegnata in prima persona per la riforma nutrizionale nelle scuole ucraine, ha avviato l'adesione dell'Ucraina all'iniziativa internazionale del G7 per stabilire pari diritti e opportunità per uomini e donne e di recente ha creato una piattaforma di dialogo tra gli Stati volta ad aiutare a risolvere i problemi umanitari in tutto il mondo.

Nel 2003 Olena Kijasko ha sposato Zelensky dopo otto anni di fidanzamento. Dal loro matrimonio sono nati due figli, Oleksandra, 18 anni, e Kyrylo, 9 anni. Olena Kijaško è stata anche autrice degli sketch del marito quando era un personaggio televisivo: "Preferisco stare dietro le quinte. Mio marito è sempre in prima linea, mentre io mi sento più a mio agio nell’ombra. Non mi piace raccontare barzellette. Non è nel mio carattere" disse anni fa parlando del rapporto professionale con il marito. Ma al momento opportuno so quando intervenire, in particolare per attirare l’attenzione del pubblico su questioni sociali importanti".