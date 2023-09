Assegno unico, si va verso un doppio aumento: cosa succede dal 2024

Il governo studia un piano per potenziare l'assegno unico per i figli. Dopo gli aumenti approvati con la legge di bilancio dello scorso anno l'idea è quella di intervenire di nuovo per dare sollievo alle famiglie numerose. Se l'intenzione dovesse concretizzarsi, a partire dal 2024 l'aumento sarebbe duplice. Oltre all'adeguamento che scatta in automatico per l'inflazione, nella manovra potrebbe infatti trovare posto un ulteriore bonus per alcune famiglie.

Ma andiamo con ordine. La ministra per la Famiglia Eugenia Roccella ha parlato nei giorni scorsi di "impegni importanti per il secondo e il terzo figlio", spiegando che "il desiderio di fare figli che non viene realizzato, un problema di libertà genitoriale, per cui dobbiamo creare intorno a loro le condizioni mettendo in campo, come abbiamo fatto nella prima finanziaria con l'implementazione dell'assegno unico". Ancora prima il viceministro dell'Economia Maurizio Leo aveva promesso aiuti per le famiglie con tre figli o più.

Assegno unico, nuovi aumenti in vista

Secondo le indiscrezioni, le ipotesi in campo sono due: agire sulle detrazioni o, appunto, potenziare l'assegno unico introducendo una sorta di bonus per il secondo figlio. L'incremento potrebbe essere aumentato anche per i terzi nati. Al momento la misura è in fase di studio e dunque gli importi non si conoscono. Ma qualcosa, questo è certo, verrà fatto. L'ipotesi di agire sull'assegno unico è la più quotata. Se non altro perché la misura esiste già e limitarsi a prevedere dei correttivi sarebbe la strada più semplice da prendere. Già con la manovra dello scorso anno, il governo aveva introdotto una maggiorazione del 50% sull'importo dell'assegno per il primo anno di vita del bambino, e un ulteriore aumento del 50% per le famiglie composte da 3 o più figli fino al terzo anno di ciascun figlio. Inoltre, per i nuclei con almeno quattro figli, era stato previsto un incremento della maggiorazione forfettaria (salita da 100 a 150 euro). Nel 2024 l'assegno potrebbe crescere ancora.

Gli aumenti legati all'inflazione

Non è tutto perché nel 2024 scatteranno anche i nuovi aumenti legati all'inflazione previsti dal decreto legislativo n. 230 del 29 dicembre 2021. Come altre prestazioni Inps, l'assegno unico è infatti correlato al costo della vita. Nel Documento di economia e finanza si stima un'inflazione per il 2023 pari al 5,4%. Nel caso in cui questo tasso dovesse essere confermato, gli importi subiranno un incremento piuttosto generoso che probabilmente non arriverà già da gennaio, ma comunque entro i primi mesi del 2024.

