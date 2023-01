Quando pagheremo meno la bolletta del gas

La bolletta del gas continua ad aumentare anche se le quotazioni sui mercati sono in ribasso da settimane. Circa 7 milioni di utenze del mercato tutelato avranno infatti la bolletta del gas di dicembre più alta di quella di novembre. Il 2022 si chiude così con altri rincari, alla fine di un anno di aumenti straordinari dei prezzi dell'energia. Le bollette della luce, invece, hanno iniziato a diminuire e ora ci si aspetta che lo faranno anche quelle del gas. Ma quando? Tutto dipende dai meccanismi di formazione dei prezzi. E c'è una data da tenere d'occhio dal calendario.

Bollette in aumento, ancora

La bolletta del gas per le famiglie del mercato tutelato aumenta ancora. In base all'andamento medio del mercato all'ingrosso italiano nel mese di dicembre e per i consumi dello stesso mese, Arera ha calcolato un aumento del 23,3 per cento dei costi in bolletta per la famiglia tipo in tutela, rispetto al mese di novembre 2022. A sua volta, la bolletta di novembre era aumentata del 13,7 per cento rispetto a quella di ottobre.

In generale, il 2022 si chiude dunque con una spesa per il gas della famiglia tipo di circa 1.866 euro, il 64,8 per cento in più rispetto al 2021. Per quanto riguardo la bolletta della luce, Arera aveva invece previsto una diminuzione del prezzo per la famiglia tipo in tutela per il primo trimestre del 2023 del 19,5 per cento. Perché le bollette della luce scendono e quelle del gas no, anche se l'indice Ttf della borsa di Amsterdam è in netta diminuzione da settimane?

Perché le bollette aumentano se il prezzo del gas scende

Le bollette del gas aumentano ancora anche se il Ttf alla borsa di Amsterdam - l'indice di riferimento per la formazione del prezzo del gas in Europa - è in diminuzione da settimane. Questo dipende dal meccanismo di formazione del prezzo che si basa sulla media delle quotazioni del mese. A inizio dicembre il Ttf registrava valori ancora particolarmente elevati, con punte di circa 135 euro al megawattora.

Ora, il prezzo del gas è sui livelli di gennaio 2022, prima dell'invasione russa dell'Ucraina, a 65 euro al megawattora. Di conseguenza, i prezzi elevati delle prime due settimane del mese hanno pesato sulla formazione del prezzo di dicembre, portando ulteriori rincari in bolletta.

Se l'Arera avesse utilizzato il vecchio metodo di aggiornamento del prezzo - cioè trimestrale ex-ante anziché mensile ex-post - durante gli ultimi tre mesi del 2022 il gas sarebbe costato oltre 240 euro al megawattora, una cifra superiore ai 185,8 euro che si ottengono sommando i prezzi medi mensili effettivamente applicati col nuovo meccanismo in ottobre (78 euro), novembre (91,2 euro) e dicembre (116,6 euro).

Quando diminuiranno le bollette del gas

Non è semplice fare previsioni per il mercato del gas. Abbiamo visto che i fattori che lo influenzano sono diversi, e non sono soltanto geopolitici. Il ribasso dei prezzi delle ultime settimane è dato dall'abbondanza di gas sul mercato: le temperature straordinariamente miti hanno mantenuto la domanda insolitamente bassi i consumi, facendo risparmiare parecchi miliardi di metri cubi di gas all'Italia, e in generale ai Paesi europei che ora si ritrovano con gli stoccaggi più pieni del previsto.

Visto il meccanismo di formazione dei prezzi usato da Arera, la data da tenere d'occhio per scoprire l'importo della bolletta di gennaio 2023 è il secondo giorno lavorativo del mese successivo, ossia giovedì 2 febbraio 2023. Se la situazione rimarrà simile all'attuale e i prezzi non subiranno influenze esterne mantenendosi sotto gli 80 euro al megawattora, è lecito attendersi una diminuzione delle bollette del gas, già a partire dalla prossima relativa a gennaio 2023.