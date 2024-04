Il nuovo business delle case affittate solo agli anziani

Niente appartamenti in affitto ai giovani, ma porte aperte agli over 60. Si chiama "senior housing" o "senior living" ed è una tendenza che sta prendendo piede anche in Italia. Complice una popolazione sempre più anziana, c'è chi decide di fare impresa col mercato immobiliare "riservato" a questa fascia d'età. In genere si tratta di condomini con appartamenti indipendenti, ma organizzati intorno a una serie di servizi comuni aggiuntivi pensati per chi inizia a fare i conti con l'età ma è ancora autosufficiente.

A Firenze è stato da poco inaugurato il "Villaggio Novoli": 37 appartamenti indipendenti l'uno dall'altro (bilocali e trilocali) dotati di angolo cottura attrezzato, tv, wifi e fibra ottica. L'affitto è possibile solo a over 65 con contratto 4+4 e canone mensile che varia da 1.265 a 1.470 euro a seconda della tipologia di appartamento. Nel canone oltre ad affitto e oneri condominiali sono inclusi servizio di coordinamento e gestione generale; il "portierato" dalle 7 alle 22 con compiti di assistenza alla persona ma non infermieristici; reperibilità notturna per emergenze; attività ricreative e socializzazione, manutenzioni ascensore, pulizia degli spazi comuni. Escluse invece le utenze ed eventuali attività extra come l'accesso alla palestra con fisioterapista che si trova al piano terra dello stabile. Non una rsa o una casa di riposo, ma una sorta di residence per chi ha i capelli bianchi e vuole mantenere i propri ritmi di vita in un contesto adeguato.

Facciamo un esempio. Una coppia che ha superato i 60 potrebbe affittare un appartamento ed essere assolutamente autonoma rispetto ai "vicini", se però un figlio volesse una casa accanto alla loro non potrebbe stare nello stesso residence perché troppo giovane e quindi fuori target.

Iniziative di senior living esistono già in diverse città, come Roma o Milano. Sono figlie dei tempi. L'Italia è sempre più vecchia e si fanno sempre meno figli: l'Istat conferma che a ogni bambino sotto i 10 anni corrisponde più di un ultraottantenne. Quasi un italiano su 4 ha più di 65 anni (24,3%). Non solo. Le famiglie sono sempre più frammentate e il lavoro è precario, il modello tradizionale in cui la famiglia si faceva carico dell'accudimento degli anziani tramonta anche per difficoltà oggettive. Quindi si apre il tema di come badare agli anziani. Non a caso figure come badanti e operatori socio sanitari sono entrate a fare parte del quotidiano di molte famiglie. Il "senior living" diventa la risposta soprattutto per chi è in una fascia intermedia: inizia ad avere necessità di aiuti in più ma non tanto da rendere necessario il trasferimento in case di riposo o altre strutture ad assistenza via via maggiore.