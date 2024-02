Perchè Vodafone ha dato due di picche a Iliad

Questo matrimonio non s’ha da fare. La filiale italiana di Vodafone non convolerà a nozze con quella di Illiad nonostante la dote messa sul tavolo per favorire l’unione che avrebbe creato un soggetto con una forte quota di mercato in Italia nella telefonia mobile. È la stessa Illiad che, in un comunicato, ha illustrato i termini generali di quest’offerta. La seconda per la precisione, bocciata anch’essa dopo il no della prima dello scorso anno.

Vodafone valorizzata a 10,45 miliardi

In ogni modo ora si apprende che Vodafone Italia sarebbe stata valorizzata 10,45 miliardi di euro a fronte di una valorizzazione di Illiad Italia di 4,25 miliardi di euro. Nonostante questa differenza la fusione sarebbe stata paritaria perché Vodafone avrebbe ottenuto un conguaglio di 6,6 miliardi di euro in cash e non avrebbe dovuto firmare una clausola di futura vendita in favore della socia francese (opzione call) come ipotizzato nella prima versione. Ma anche il sostanzioso conguaglio cash non ha convinto il gruppo inglese guidato dalla manager italiana Margherita Della Valle.

Questo non vuol dire che Vodafone Italia resterà da sola: è possibile che nei prossimi mesi altre opzioni ora sul tavolo si trasformino in realtà, e tra queste Fastweb è quella più accreditata al momento. E’ possibile che se ne saprà qualcosa di più il 5 febbraio, data nella quale Vodafone comunicherà i numeri del 2022.

Probabilmente Vodafone preferisce Fastweb

Illiad ha fatto sapere che proseguirà la sua strategia di sviluppo sul mercato da sola, che finora le ha permesso di crescere fino a raggiungere 10,5 milioni di consumatori. Una strategia che però potrebbe cambiare quando ci sarà la scissione tra rete e servizi commerciali di Tim, destinata sicuramente a dare nuovo impulso alla concentrazione di mercato del segmento della telefonia mobile italiana dopo quella tra Wind e H3g. Una concentrazione ritenuta da più parti necessaria visto il calo dei fatturati ma malvista dall’Antitrust europeo. Che probabilmente preferirebbe un’operazione fisso - mobile come potrebbe essere quella Vodafone Fastweb.