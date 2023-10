Quando arrivano le pensioni di novembre

Con la fine di ottobre si avvicina il giorno del pagamento delle pensioni di novembre. Ma quando arriveranno? Per il prossimo mese i pensionati dovranno attendere un giorno più per ricevere la loro mensilità. Solitamente i pagamenti avvengono nel primo giorno bancabile del mese, tranne nei casi in cui quella data va a coincidere con una festività o un weekend. E questo è proprio il caso di novembre.

Pensioni novembre 2023: quando arrivano i pagamenti

Mercoledì 1° novembre si celebra il giorno di Ognissanti, motivo per cui le erogazioni slitteranno al giorno successivo, ossia giovedì 2 novembre, sia per chi riceve l'accredito sul conto bancario che per i clienti di Poste italiane. Sempre a partire dal 2 novembre sarà possibile ritirare i contanti direttamente presso gli uffici postali. Per evitare lunghe file agli sportelli e per consentire agli utenti una migliore fruizione del servizio, sarà consigliabile seguire l'ormai classico calendario suddiviso in ordine alfabetico:

Dalla A alla C - giovedì 2 novembre 2023,

Dalla D alla K - venerdì 3 novembre 2023,

Dalla L alla P - sabato 4 novembre 2023 (soltanto mattina),

Dalla Q alla Z - lunedì 6 novembre 2023.

Nessun "ritardo" invece per l'ultimo mese del 2023, con i pagamenti che avverranno venerdì 1° dicembre. Ricordiamo infine che per conoscere in anticipo l'importo della propria pensione è possibile consultare il cedolino relativo al mese di novembre 2023, e quello dei mesi precedenti, accedendo con le proprie credenziali all'area riservata presente sul sito dell'Inps.

