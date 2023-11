Sciopero 17 novembre: gli orari (definitivi) di treni, bus, tram e metro

Nonostante l'orario dello sciopero ridotto, la giornata di venerdì 17 novembre si preannuncia "infuocata" per gli italiani. A fermarsi infatti non saranno soltanto treni, bus, tram e metropolitane, ma anche il personale della scuola, della sanità e della raccolta rifiuti.

Lo sciopero generale di venerdì 17 novembre 2023

La protesta promossa dai sindacati Cgil e Uil si svolgerà dalle ore 9 alle 13, quattro ore invece delle otto previste inizialmente dalle sigle, come stabilito dal ministero dei Trasporti: "Prendiamo atto dell'ordinanza di precettazione per salvaguardare i lavoratori che potevano incorrere in pesanti sanzioni economiche - ha sottolineato Landini -. Lo sciopero nei trasporti si svolgerà venerdì dalle 9 alle 13". In Piemonte e Lombardia, Trenord non aderirà e così anche Atm a Milano: non c’è infatti un intervallo sufficiente dall'ultimo sciopero. Stessa cosa anche a Bologna e Napoli. Capitolo treni: Trenord a parte, tutte le linee ferroviarie si fermano con le stesse modalità e orari del trasporto pubblico locale. Garantite tutte le corse negli altri orari, mentre rimangono "regolari" le altre mobilitazioni generali proclamate per venerdì 17: incroceranno le braccia per 8 ore infatti i lavoratori del pubblico impiego, della scuola, della sanità e dell'igiene ambientale.Per i vigili del fuoco la protesta era già stata ridotta a 4 ore dagli stessi sindacati mentre alla fine il trasporto aereo era stato esentato dalla mobilitazione. Vediamo nel dettaglio gli orari definitivi per ogni categoria.

Trasporti, chi sciopera e chi no

Per quanto riguarda i trasporti (bus, metro, tram e treni) dunque l'orario della mobilitazione è stato ridotto a 4 ore e sarà dalle 9 alle 13. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale sono garantite quindi le corse da inizio servizio diurno alle 8.59 e dalle 13. Non è garantito invece il servizio dalle 9 alle 13. Trenitalia avverte di possibile modifiche al servizio anche prima e dopo lo sciopero. Rimangono le fasce protette: nel trasporto regionale dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Per avere maggiori informazioni sulla propria prenotazione e in caso di ritardi o cancellazioni, Trenitalia invita tutti i passeggeri a seguire gli aggiornamenti sulle pagine social e web del Gruppo FS Italiane, a contattare il numero verde gratuito 800 89 20 21, o a rivolgersi alle biglietterie e gli uffici assistenza presenti nelle stazioni ferroviarie. Lo sciopero riguarderà anche il personale Italo nella medesima fascia oraria

Per quanto riguarda i taxi invece la protesta è prevista dalle 00.01 alle 24 di venerdì 17 novembre. Analoga protesta sarà raccolta dall’autonoleggio con conducente e senza, e dai trasporti funebri. Stop di 24 ore anche per il trasporto marittimo, a esclusione di linee e servizi essenziali, così come in autostrada Scioperano dalle 00.01 alle 24 per un’intera prestazione lavorativa o di parte di essa gli addetti alla viabilità di autostrade e Anas (verranno garantiti i servizi minimi funzionali ad assicurare la sicurezza della circolazione stradale.

Sono escluse dall’adesione allo sciopero alcune aziende in alcuni settori e in alcuni territori per la concomitanza con scioperi già proclamati precedentemente alla proclamazione dello sciopero generale come nel trasporto ferroviario Trenord in Lombardia e Trenitalia in Piemonte e tutte le attività in appalto delle ferrovie e nel trasporto pubblico locale le aziende Atm della provincia di Milano, Tper di Bologna e Anm di Napoli.

Le altre mobilitazioni

Come detto, lo sciopero generale non riguarda soltanto i trasporti. Braccia incrociate per l'intera giornata anche per il personale delle scuole di ogni ordine e grado, compresa l'università e la ricerca. Ad aderire anche la rete degli studenti. Sciopero di 8 ore nel pubblico impiego: stop di 8 ore per i lavoratori aderenti a Cgil e Uil degli enti locali e della sanità, oltre che per i dipendenti degli uffici postali. Ridotta da 8 a 4 ore la protesta dei vigili del fuoco, la cui possibile astensione sarà dalle 9 alle 13. Infine, protesta di 8 ore per i lavoratori dell'igiene ambientale e quelli che si occupano della raccolta rifiuti.

