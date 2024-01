Superbonus 110% addio: verso il "No" alla proroga

Chi sperava in una riedizione del Superbonus, magari in versione riveduta e corretta, dovrà rassegnarsi. La misura non verrà riproposta. Questa almeno è la linea emersa dal vertice di martedì 23 gennaio alla Camera tra Governo e maggioranza. La strada sembra ormai tracciata e un cambio di rotta radicale suona assai improbabile.

Il punto di partenza è uno: la tenuta dei conti. Si parte dai numeri: il Superbonus è costato troppo e non è più sostenibile. Concetto ribadito per l'ennesima volta anche dal ministero dell'Economia. E la premier Meloni è da sempre chiara sul "No" al Superbonus 110%. Nei giorni scorsi in un'intervista a Quarta Repubblica lo ha definito "la più grande truffa ai danni dello Stato italiano della storia".

Ma perché si è tornato a parlare di Superbonus? Perché in Parlamento erano arrivate diverse proposte in questa direzione, anche bipartisan, ma la strada è subito apparsa in salita. Fratelli d'Italia aveva presentato un emendamento - analogo ad altri presentati da Pd e gruppo Misto - per una proroga di due mesi per i condomini che avessero completato almeno il 70% dei lavori. Emendamento poi ritirato. Di fatto le speranze di un nuovo Superbonus sono, se non nulle, quantomeno flebili.