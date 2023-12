In arrivo 40,7 miliardi di euro per lavoratori dipendenti e pensionati, la famosa tredicesima che allieterà il Natale di circa 35 milioni di italiani: 16,1 milioni di pensionati e 18,9 milioni lavoratori dipendenti. Qualcuno l’ha già ricevuta, altri stanno ancora aspettando, ma entro che giorno deve essere pagata "per legge" la tredicesima?

La tredicesima: come e quando viene pagata

La tredicesima, chiamata anche gratifica natalizia, era in origine un bonus concesso senza vincolo di obbligatorietà dal datore di lavoro ai propri dipendenti in occasione del Natale. Poi nel 1937 la mensilità aggiuntiva rispetto alle 12 annuali è stata inserita nel contratto collettivo nazionale del lavoro degli impiegati dell’industria ed estesa nel 1946 anche agli operai.

La sua entità varia in funzione dei mesi lavorati. Nel caso di prestazione di attività per un periodo inferiore ai 12 mesi, vengono corrisposti tanti dodicesimi di mensilità quanti ne sono trascorsi dal dicembre precedente. La tredicesima viene corrisposta anche in relazione a eventuali periodi di assenza, purché retribuita, come nel caso di congedo di maternità, congedo matrimoniale, assenze per malattia, infortunio. Al contrario, non matura nel caso di congedo parentale, assenza per malattia del bambino, assenza per aspettativa non retribuita. In ogni caso l'importo della gratifica natalizia non corrisponde mai allo stipendio mensile perché la tredicesima mensilità viene tassata diversamente, con deduzione di contributi previdenziali e fiscali. In caso di contratto di lavoro part time la tredicesima matura in proporzione all’orario realmente effettuato (es. pari al 50% per part time di 20 ore in una settimana, al 75% per part time di 30 ore settimanali).

Per legge la tredicesima viene liquidata nel mese di dicembre di ogni anno, ma in giorni diversi a seconda si tratti di lavoratori dipendenti pubblici e privati o pensionati. Vediamo caso per caso.

Le date della tredicesima per lavoratori pubblici e privati

I titolari di pensioni, assegno sociale e invalidità civile hanno ricevuto la tredicesima sul proprio conto corrente venerdì 1° dicembre. Per quei pensionati che non hanno l’accredito e che ritirano i pagamenti in contanti presso gli uffici postali invece i pagamenti si sono conclusi martedì 5 dicembre.

Diverso il calendario per i dipendenti del settore privato: la data di pagamento varia a seconda di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva. In ogni caso la 13esima mensilità dovrà essere pagata entro la vigilia di Natale.

Per i lavoratori del commercio il pagamento della tredicesima è previsto entro il 24 di dicembre, ma il datore di lavoro può anticipare la data. Per i metalmeccanici solitamente la gratifica natalizia arriva la vigilia.

Per i dipendenti statali, invece, le date di erogazione della tredicesima sono fissate dall'allegato 1 del decreto legge 350/2001. In particolare, per gli insegnanti delle scuole materne ed elementari il pagamento arriverà il 14 dicembre, due giorni dopo per il personale insegnante supplente temporaneo. Il 15 dicembre sarà la volta del personale amministrato dalle direzioni provinciali del Tesoro con ruoli di spesa fissa, per tutti gli altri dipendenti pubblici il 16 dicembre.

