I film da vedere al cinema questa settimana (14-20 settembre 2023)

Il cinema è tornato a pieno regime dopo l’estate e giovedì 14 settembre si apre una nuova settimana ricchissima di nuove uscite. Dalla nuova avventura veneziana dell’investigatore Poirot, nato dalla penna di Agatha Christie, alla esperienza tra realtà e teatro de “L’expérience Zola” fino alla compagnia familiare dei Garrell ne “Il Grande carro” e l’incredibile storia della cagnolina italiana Titina da Roma al Polo Nord nel film di Kajsa Næss. Scopriamo tutti i titoli attraverso trame e trailer delle pellicole.

L’expérience Zola

di Gianluca Matarrese, con Anne Barbot e Benoît Dallongeville

Anne sta traslocando dopo la separazione dal marito e la sua vita scorre noiosa e senza stimoli, mentre la sua carriera di regista teatrale non decolla. Tutto cambia quando incontra il suo nuovo vicino di casa Ben, un attore disoccupato, i cui occhi ardono di passione. Anne decide di mettere in scena “L’assomoir” di Zola, di cui interpreterà la protagonista Gervaise, e di proporgli il ruolo di Coupeau. Sebbene abbia giurato a sé stessa di non legarsi più a un uomo, la finzione della storia teatrale finirà gradualmente col mescolarsi con la realtà, sfumando in un precario equilibrio tra sogno e dramma.

Ispirato dal teatro Émile Zola, Gianluca Mattarrese oscilla tra realtà e finzione in un film che va oltre la quarta parete tra attori e pubblico, indagando invece quella che si erige tra attori e teatro, in una grande e suggestiva prova registica e cinematografica al servizio dei suoi interpreti.

Assassinio a Venezia

Film di Kenneth Branagh, con Kenneth Branagh, Kyle Allen, Camille Cottin, Jamie Dornan, Tina Fey, Michelle Yeoh e Riccardo Scamarcio

Venezia, secondo Dopoguerra. Il celebre investigatore Hercule Poirot si è ritirato a vita privata ed è andato in pensione nella Serenissima. La notte di Halloween viene invitato da una vecchia amica, la scrittrice di gialli Ariadne Oliver, a una seduta spiritica in un palazzo spettrale ricco di ombre e segreti. Durante la notte, però, un omicidio costringe Poirot a tornare a indagare.

Kenneth Branagh e lo sceneggiatore Michael Green firmano il terzo capitolo tratto dai romanzi di Agatha Christie e trasportano “Poirot e la strage degli innocenti”, una delle avventure più dark del famoso investigatore, le cui tinte oscure e a tratti horror si confermano nella pellicola ad ambientazione veneziana.

Il Grande Carro

di Philippe Garrel, con Louis Garrel e Damien Mongin

Una famiglia formata da tre fratelli, un padre e una nonna gestisce una compagnia di marionette itinerante e si dedica al divertimento dei più piccoli. Un giorno, però, nel corso di uno spettacolo, muore il padre. Da quel momento in poi tutto cambierà.

Philippe Garrell dà vita a un film dal timbro unico, intimo e nostalgico allo stesso tempo, capace di restituire un’irresistibile atmosfera familiare grazie anche ai suoi interpreti (i tre figli Philippe, Esther e Léna) e alla sua storia personale (è figlio e nipote di burattinai). Non manca un pizzico, o forse un vero e proprio tributo, alla fantasia che sta alla base di quest’arte quasi sospesa nel tempo.

L'invenzione della neve

di Vittorio Moroni, con Elena Gigliotti e Alessandro Averone

Carmen ha un passato difficile. Quando era piccola è stata strappata alla madre ed è cresciuta in una casa-famiglia, fino a quando non ha conosciuto il suo compagno Massimo. I due hanno avuto una figlia, Giada, che a soli 5 anni è stata affidata al padre, mentre la mamma può vederla solo ogni 15 giorni. La storia si sta ripetendo e Carmen non ha intenzione di arrendersi: non vuole che anche la piccola cresca senza l’amore della madre, nonostante tutti gli errori fatti in passato.

Partendo da un’atmosfera quasi fiabesca bruscamente interrotta dal passare del tempo, Vittorio Moroni riesce a raccontare un dramma familiare con la giusta sensibilità, indagando la psicologia dei personaggi (valorizzati da un cast di altissimo livello) con un realismo a dir poco impattante.

Titina

di Kajsa Næss

Il celebre esploratore norvegese Roald Amundsen è stato il primo uomo a mettere piede al Polo Sud nel 1911. Quindici anni dopo, Amundsen ha 56 anni e il tempo stringe: vuole diventare l’eroe dei due poli e conquistare anche il Polo Nord. Per farlo, arruola l’ingegnere aeronautico italiano Umberto Nobile (con cui non mancheranno screzi e divergenze), il quale parte da Roma in compagnia della sua inseparabile cagnolina Titina, che diventerà testimone di un’impresa.

Kajsa Næss racconta la storia di uno degli eroi norvegesi attraverso gli occhi del migliore amico dell’uomo. Un racconto ricco di controversie, che decide di mantenere un tono delicato (così come il tratto sottile dei suoi disegni) per accattivare i più piccoli, e che va premiato per un coraggio mai scontato nel mondo dell’animazione.

Le altre uscite al cinema

Al cinema anche l’esordio del giovane regista italiano Simone Bozzelli “Patagonia”, così come “Una sterminata domenica” di Alain Parroni l’intenso documentario nella chiacchierata a ruota libera con la poeta Patrizia Cavalli “Le mie poesie non cambieranno il mondo”.

Da vedere anche “Il mio amico tempesta”, sul riscatto di una giovane ragazza francese e il suo cavallo dopo un tremendo infortunio. Chiude la settimana di uscite la commedia animata USA “Doggy Style”.