Loki 2, come finisce la seconda puntata

Il 13 ottobre 2023 è uscita su Disney+ “Breaking Brad” (riferimento voluto a una delle serie più iconiche della storia), la seconda puntata della seconda stagione di Loki. Ecco come finisce il nuovo episodio della serie Marvel sul dio dell'inganno con Tom Hiddleston, Ke Huy Quan e Owen Wilson.

Loki 2, il finale della seconda puntata

Il secondo episodio di Loki si chiude con Sylvie, rintracciata da Loki e Mobius, che accusa la Tva di essere marcia e torna nel 1982 a Broxton, Oklahoma e con Casey che riesce a individuare il timepad di Ravonna Renslayer in una delle poche ramificazioni temporali rimaste. Sì, poche, perché i cacciatori “lealisti” del genera Dox hanno “falciato” con gli esplosivi molte delle ramificazioni, nonostante l'intervento di Loki, Sylvie e Mobius.

Nel corso della puntata scopriamo anche che O.B. non riesce ad accedere al Telaio Temporale (esclusiva del creatore della Tva, il defunto Colui che rimane) per evitare il meltdown e che la crisi è sempre più vicina. In apertura di episodio – che poi è il motore di tutta “Breaking Brad”, Loki, Mobius e B-15 rintracciano X-5 sulla Sacra Linea Temporale. Il cacciatore è a Londra nel 1977 ed è diventato attore cinematografico di successo con il nome Brad Wolfe. Una volta catturato Brad viene ingannato e torturato (da qui il titolo della puntata) da Loki e Mobius per farsi condurre da Sylvie. Quando i tre arrivano nel 1982 a Broxton, il nervosismo di X-5 fa scoprire loro il piano di Dox e inizia il combattimento.

Loki 2, il cast e la produzione

La serie è interpretata da Tom Hiddleston, Sophia Di Martino, Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku, Eugene Cordero, Rafael Casal, Tara Strong, Kate Dickie, Liz Carr, Neil Ellice, con Jonathan Majors, Ke Huy Quan e Owen Wilson. Gli episodi sono diretti da Justin Benson & Aaron Moorhead, Dan Deleeuw e Kasra Farahani. Il capo sceneggiatore è Eric Martin. Kevin Feige, Stephen Broussard, Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Kevin R. Wright, Tom Hiddleston, Justin Benson & Aaron Moorhead, Eric Martin e Michael Waldron sono i produttori esecutivi, mentre Trevor Waterson è il co-produttore esecutivo.

Loki 2, a che ora escono le puntate

Le puntate della seconda stagione di Loki usciranno in streaming in streaming negli Stati Uniti alle 18 del giovedì orario della costa pacifica. Il che significa che in Italia gli episodi saranno disponibili su Disney+ alle 3 del mattino di venerdì.

Loki 2, quando esce la terza puntata

La terza puntata della seconda stagione di Loki esce su Disney+ il 20 ottobre 2023.